Reges Treiben herrscht im Wittstocker Stadtforst in Alt Daber. 130.000 zweijährige Laubbäume kommen jetzt in die Erde. 18 Hektar Nadelholzwald wird in Mischbestände umgebaut. Vor vier Jahren wurden letztmalig junge Bäume gepflanzt. Dann zerstörte ein Ereignis alle weiteren Pläne im Revier.