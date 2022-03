Groß Haßlow

217 Einwohner zählen Groß Haßlow und seine Gemeindeteile Klein Haßlow und Randow Anfang dieses Jahres nur noch. Damit hat der Wittstocker Ortsteil 2021 laut jüngster Statistik der Stadt insgesamt zwölf Einwohner verloren. Entsprechend verringert sich auch die Kulturpauschale. „Die berechnet sich nach der Einwohnerzahl, es gibt fünf Euro pro Kopf von der Stadt“, erklärte Groß Haßlows Ortsvorsteher Wolfgang Ramin am Dienstagabend auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

1085 Euro müsste die Kulturpauschale entsprechend für dieses Jahr ausfallen. Über die Verteilung beriet der Ortsbeirat sogleich am Dienstag. Zu Beginn der Sitzung bat Wolfgang Ramin alle Anwesenden zunächst um eine Schweigeminute für die Opfer des Ukrainekrieges gebeten. Wenig später machte er den Vorschlag, diese durch eine Spende aus der Kulturpauschale zu unterstützen.

Der Krieg in der Ukraine bestürzt auch die Menschen in Groß Haßlow. Foto: -/Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: -

„Putin ist zum Aggressor geworden und hat ein friedliches Land überfallen“, sagte er. Die Menschen in der Ukraine benötigten jetzt jeden Pfennig. Soweit stimmten ihn die anderen Ortsbeiratsmitglieder auch zu, sie äußerten sogar Sorge um einen möglichen Atomkrieg, der dann das „Ende von allem“ bedeuten könne.

Kritik: Keine Spenden für deutsche Flutopfer

Dem Vorschlag einer Spende war ein Ortsbeiratsmitglied bereits schon privat gefolgt, ein anderes Mitglied erklärte sich mit der Spendenbereitschaft des Ortsbeirats gegenüber der Ukraine jedoch nicht einverstanden. „Als die Menschen im Ahrtal im Sommer von der Flut heimgesucht worden sind, hat es solche Vorschläge hier im Ortsbeirat auch nicht gegeben“, so die Begründung. Bevor Geld ins Ausland gespendet werde, solle erstmal den Menschen in Deutschland geholfen werden.

Die Argumentation wurde vom Rest des Gremiums akzeptiert, eine symbolische Spende von 50 Euro jedoch mit zwei Stimmen gegen eine Stimme beschlossen. Diese soll die Stadt Wittstock einer seriösen Hilfsorganisation zukommen lassen. Damit stellt sich Groß Haßlow in die Reihe der Ortsteile Freyenstein und Dranse, die ihrerseits am Montagabend Spenden von 200 beziehungsweise 100 Euro aus ihren Kulturpauschalen für die Ukraine beschlossen hatten. Aus Dranse war sogar ein Appell an alle anderen Wittstocker Ortsteile ergangen, den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Statt eines Umzugs gab es beim Erntefest in Groß Haßlow 2021 einen Wettbewerb um den schönsten Vorgarten. Quelle: privat

Das restliche vorhandene Geld wollen die Haßlower nutzen, um Kulturveranstaltungen im Dorf zu ermöglichen. So sollen folgende Veranstaltungen durch den Ortsbeirat unterstützt werden: Frauentagsfeier am 13. März ab 15 Uhr im Bürgerhaus, Osterfeuer in Klein und Groß Haßlow, ein Kinder- und Sommerfest in Klein Haßlow am 11. Juni, ein Ernte- oder Sommerfest am 3. September, eine Halloweenfeier am 29. Oktober sowie eine Senioren- und Kinderweihnachtsfeier am 26. November beziehungsweise 3. Dezember.

Von Christian Bark