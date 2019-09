Wittstock

Es ist das große Finale des „ Schaufensters ländlicher Raum“ in Wittstock: Am Samstag, 28. September, setzt die Stadt noch einmal zu einem letzten Höhepunkt innerhalb dieser Veranstaltungsreihe an.

Dann findet der große Umzug der Ortsteile statt. Daran beteiligen sich nicht nur alle Ortsteile der Stadt Wit...