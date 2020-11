Wittstock

Hier brennt ein Feuerchen, da häuft jemand die Rosen an, dort werden noch Bäume beschnitten. In Wittstocks zwölf Kleingartenanlagen ist die Saison 2020 weitgehend beendet, vielerorts wurde schon das Wasser abgestellt. Allerdings etwas später als sonst.

„Weil es noch keinen Frost gegeben hat, haben wir erst am 7. November das Wasser abgestellt“, sagt Sabrina Bredlow. Sie ist Vorsitzende der Kleingartensparte „Abendfrieden“, die mit 104 Parzellen die größte Anlage in der Stadt ist.

Anzeige

Zur Galerie In Wittstocks zwölf Kleingartenvereinen ist die Saison 2020 beendet. Die Corona-Krise hat einige Veränderungen mit sich gebracht.

Viele Kleingärtner, wie etwa Bernd Borowkoff, haben in den letzten Tagen ihre Bäume beschnitten und konnten Äste auf einem großen Haufen sammeln. „Dort soll im Frühjahr dann unser Osterfeuer lodern“, sagt Sabrina Bredlow.

Soweit es die Corona-Lage zulässt, wollen die Gartenfreunde schon im Winter an Feuerschalen und mit warmen Getränken zusammenkommen. Gefeiert wurde bereits im Sommer bei der Einweihung des neuen Vereinshauses. Das gehörte 2019 mit zu den Schaugärten auf der Landesgartenschau ( Laga).

Sabrina Bredlow vor dem bereits aufgehäuften Osterfeuer für 2021. Quelle: Christian Bark

„Seitdem liegt das Auge der Stadt auf uns“, sagt Sabrina Bredlow. So habe der Bauhof dem Verein jüngst einen Zaun zur Verfügung gestellt, um den Zugang vom ehemaligen Laga-Gelände zur Anlage ordentlich abzusperren. Auch so sei das Interesse an den Parzellen gewachsen.

Krise befeuert Interesse am Kleingarten

„In Wittstock gibt es derzeit keine freien Parzellen mehr“, sagt Wolfgang Schönfeld, Vorsitzender des Ortsverbands der Kleingartenfreunde. Vor allem die Corona-Krise habe das Interesse am eigenen kleinen Stückchen Grün wachsen lassen. Auch immer mehr Berliner würden nach Wittstock kommen, da Pachten dort kaum noch bezahlbar und Parzellen rar seien.

577 Kleingärten in 12 Vereinen Seit 1990 gibt es in Wittstock den Ortsverband der Gartenfreunde Wittstock. Der ist wiederum im Landesverband der Gartenfreunde Brandenburg organisiert. Zwölf aktive Vereine mit insgesamt 577 Gärten zählt der Ortsverband derzeit noch. Es gibt aktuell keine freien Parzellen. Der Verbandsvorstand ist Ende 2019 neu gewählt worden. Er setzt sich wie folgt zusammen: Wolfgang Schönfeld (Vorsitzender), Heidi Zarges (Finanzen), Gertrud Dittrich (Geschäftsführerin), Roland Burthz (Vizevorsitzender), Sabrina Bredlow (Fachberaterin), Enrico Anders (Gartenbewerter).

„Schon zwischen Neuruppin und Wittstock gibt es Pachtunterschiede“, erklärt Wolfgang Schönfeld. Basis für die dennoch recht moderaten Pachten sei das Bundeskleingartengesetz, das Wucher verhindern soll.

Dazu müssen laut Wolfgang Schönfeld aber auch Regeln eingehalten werden. Etwa muss ein Drittel des Gartens als Anbaufläche für Obst und Gemüse vorbehalten werden. „Damit nehmen es aber viele Neugärtner nicht so genau“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende. Deshalb gebe es etwa in seiner Sparte „Pappelallee“ Pachtverträge mit einem Probejahr.

Wolfgang Schönfeld hat seinen Garten in der Sparte "Pappelallee" weitgehend winterfest gemacht. Quelle: Christian Bark

Auf der anderen Seite entdeckten auch junge Leute die Freude an eigenen Gartenprodukten für sich. „Das schmeckt eben doch besser als das Gemüse aus dem Supermarkt“, sagt Wolfgang Schönfeld. Und dabei hätten vor allem Kartoffeln und Zwiebeln eine gute Saison gehabt, aber auch Obst.

Wer übrigens Gärten sucht oder veräußern möchte, sollte sich an die Vereinsvorstände wenden. Werte werden unter anderem vom Ortsverband geschätzt. Durch Corona halten die Vereine hauptsächlich telefonisch oder per Whatsapp Kontakt untereinander.

Von Christian Bark