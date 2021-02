Wittstock/Heiligengrabe

In Brandenburg sind die Grundschulen am Montag wieder zum Präsenzunterricht übergegangen. In Wittstock und Heiligengrabe lief der erste Schultag weitgehend reibungslos, wie aus den Schulen berichtet wurde.

„Die Schüler haben sich gefreut, wieder gemeinsam lernen zu können“, sagte etwa Thomas Winter, kommissarischer Leiter der Wittstocker Waldring Grundschule.

Dort ist der Lernbetrieb im wie zuvor praktizierten Wechselmodell wieder angelaufen. „Die Klassen sind geteilt und kommen jeden zweiten Tag zum Unterricht“, erklärte Thomas Winter. Für die Zwischenzeit würden Hausaufgaben erteilt.

Auch im Unterricht herrsche Maskenpflicht. Es gebe ein Hygienekonzept und es werde regelmäßig gelüftet. „Während des Stoßlüftens dürfen die Kinder die Masken auch mal absetzen“, sagte der Schulleiter.

Brigitte Herscher war mit dem ersten Tag zufrieden. Quelle: Christian Bark

Die Hofpausen finden versetzt statt. Kinder bis zur vierten Klassenstufe dürfen Thomas Winter zufolge die Masken dabei absetzen. Gesungen werden dürfe im Musikunterricht nach wie vor nicht, Schulsport finde ausschließlich draußen statt. Die Hortbetreuung finde statt.

Kleine Klassen sind Vorteil in Blumenthal

Auch an der Kleinen Grundschule in Blumenthal gab es am ersten Schultag keine Probleme, wie die kommissarische Schulleiterin Brigitte Herscher berichtete. „Wir heißen nicht umsonst Kleine Grundschule, bei uns sind die Klassen sehr klein“, erklärte sie. Diese fassten jeweils etwa zehn bis zwölf Schüler. Lediglich die dritten und fünften Klassen habe man halbieren müssen.

Die Schulspeisung finde versetzt statt, ebenso die Hofpausen, wo jede Klasse ihren Bereich habe. Zur Unterstützung hat die Schule Brigitte Herscher zufolge Honorarkräfte im Einsatz.

An der Waldring Grundschule sind laut Thomas Winter soweit alle Lehrer im Einsatz. „Schließlich haben wir auch Kinder in der Notbetreuung, die jeden Tag zur Schule kommen“, so der Schulleiter.

Etwa 25 Hortkinder nutzen den Pavillon in Heiligengrabe. Quelle: Christian Bark

Den Start des Präsenzunterrichts merken auch die Horteinrichtungen. War von den insgesamt 75 allgemein angemeldeten Hortkindern der Kita „Haus der Kleinen Strolche“ in Heiligengrabe zuletzt nur ein Bruchteil betreut worden, sind es am Montag schon wieder 50 gewesen, wie Kita-Leiterin Dietlinde Bolduan informierte.

Um einer Durchmischung der Kinder nach dem Schulunterricht entgegenzuwirken, werden die Hortkinder in Heiligengrabe in entsprechende Gruppen eingeteilt, die sich nach der Konstellation der jeweiligen Schulklasse richtet. „Auf den Fluren der Schule und bei der Essensausgabe müssen die Kinder Masken tragen“, erklärte Dietlinde Bolduan.

In den Räumen des pädagogischen Angebots dann nicht mehr. Zuletzt war der Hort räumlich erweitert worden. Seit dem vergangenen Jahr kann der Hort das Mehrzweckgebäude „Pavillon“ direkt neben der Nadelbach Grundschule mit nutzen.

Von Christian Bark