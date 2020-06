Wittstock

Mit einem Fehler zum Erfolg. Das schaffte Christina Schalow vom Städtischen Gymnasium in Wittstock. Die Schülerin der achten Klasse beteiligte sich im Rahmen des Französischunterrichtes an einem bundesweiten Comicwettbewerb eines Schulbuchverlages. Die 14-Jährige landete unter den ersten 25 Preisträgern. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Thema „L’erreur“ (der Fehler).

Dies kann ein kleines Versehen oder ein großes Missgeschick sein. Sie alle können sich zu einem Fehler entwickeln. Eine passende Idee ist der erste Schlüssel, um das Motto des Wettbewerbs umzusetzen. Diese Herausforderung meisterte Christina Schalow. Sie entschied sich für ein kulinarisches Comic. Denn auf der Bilderabfolge ist zu sehen, wie eine Pizza im Ofen verbrennt. Dabei handelt es sich um ein Missgeschick, das die Pläne für die Mahlzeit über den Haufen wirft. Es bleibt bei der Vorfreude und die Aussicht, dass das Pizzabacken beim zweiten Versuch zum Erfolg führt.

Idee für das Comic entstand aus dem Bauch heraus

„Die Idee kam mir im Unterricht, denn ich hatte Hunger“, sagt Christina Schalow. Somit konnte sie sich im übertragenen Sinn auf ihr Bauchgefühl verlassen. Im Unterricht und zu Hause feilte sie an der Umsetzung. In einer Abfolge von sechs Bildern sieht der Betrachter, warum am Ende die Pizza verbrannt ist: Das Strichmännchen macht es sich im Sessel bequem und verschläft den Zeitpunkt, das Essen rechtzeitig aus dem Ofen zu holen. Christina Schalow malt gerne, spielt Theater, fährt Rollschuhe oder Longboard. Zu ihren Lieblingsfächern zählen Sport und Englisch.

Das erste Mal bei einem Wettbewerb vorn gelandet

Französischlehrerin Astrid Haag ist „ganz aus dem Häuschen über diesen Erfolg.“ Für sie ist es das erste Mal, dass ein Wettbewerb so erfolgreich ausgeht. Im Februar griffen die Schüler der achten Klasse zu den Stiften und ließen ihren Ideen freien Lauf.

Französischlehrerin Astrid Haag (l.) und Christina Schalow tauschen sich über den Sprachenunterricht aus. Quelle: Christamaria Ruch

In diesem Jahr war das Thema durchaus anspruchsvoll“, sagt Astrid Haag. Und: „Wettbewerbe lockern den Unterricht auf, das ist auch eine gute Motivation für die Schüler, denn damit kann die Sprache im Alltag angewendet werden.“

Lehrerin möchte Schüler für Sprache und Kultur begeistern

Die 30-jährige Lehrerin unterrichtet seit zwei Jahren in Wittstock und unterrichtet neben Französisch auch Englisch. Sie sieht neben der Sprache immer auch die Kultur, die Menschen und ihre Denkweisen. Mit ihren Ideen, den Unterricht aufzulockern, möchte Haag ihre Schüler für Sprache begeistern.“ Außerdem beschäftigen sich die Schüler in ihrem Unterricht neben dem Lehrplan auch mit Videoclips oder Musik. „Die französische Sprache hat viele Einflüsse, auch aus dem afrikanischen und karibischen Raum“, sagt Haag.

Von Christamaria Ruch