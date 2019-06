Ein süßer Abend am Gymnasium Wittstock

Wittstock/Dosse Festwoche zum 150. Schulbestehen - Ein süßer Abend am Gymnasium Wittstock Das Städtische Gymnasium in Wittstock befindet sich im Festrausch. Fünf Tage wird das 150-jährige Jubiläum gefeiert. Zum Programm gehörte auch ein Vortrag über Schokolade. Das süße Laster trägt viele Geheimnisse.

Klaus Roth, Professor an der der Freien Universität in Berlin, schwärmte bei seinem Vortrag in Wittstock von Schokolade. Quelle: Christamaria Ruch