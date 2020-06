Wittstock: Gymnasium hofft auf gemeinsame Zeugnisübergabe für die Abiturienten

Wittstock

Keine Mottowoche, kein letzter Schultag und die Abiturprüfungen mit Abstand. Die 59 Schüler der zwölften Klasse des Städtischen Gymnasiums in Wittstock erlebten seit März eine Ausnahmezeit. Wegen der Corona-Krise endete ihre Schulzeit ganz anders als gedacht.

„Bei diesem ganzen Durcheinander möchten wir unseren Abiturienten dennoch einen guten Abschluss ermöglichen“, sagt Silvana Hentschke, stellvertretende Schulleiterin. Damit meint sie die Übergabe der Abiturzeugnisse am Freitag, 19. Juni. Derzeit stehen zwei Varianten für diese Veranstaltung im Raum. „Die Tutoren und die Eltern der Abiturienten haben sich über die beiden Möglichkeiten verständigt“, sagt Hentschke. Im Zuge der Corona-Lockerungen dürfen sich aktuell 75 Besucher gleichzeitig in der Schulaula aufhalten.

Zwei Varianten für die Zeugnisübergabe

Damit würde bei der ersten Variante die Zeugnisübergabe in drei Etappen für die drei Tutorien erfolgen. Jeweils eine Stunde ist für diesen Festakt pro Gruppe vorgesehen. Zwischen 16.30 und 20.30 Uhr würden dann die Abiturienten am 19. Juni feierlich aus ihrer Schulzeit entlassen werden. Dabei darf jeder Schüler von zwei Personen begleitet werden.

Hoffnung auf Corona-Lockerungen ab 15. Juni

Bei Variante zwei erhalten alle Abiturienten des Jahrgangs ab 17 Uhr ihre Abschlusszeugnisse in einer gemeinsamen Feierstunde. Genauso wie das die Abiturienten in all den Jahren erlebten. „Es sind vom Land Brandenburg für den 15. Juni weitere Lockerungen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt“, sagt Silvana Hentschke. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich Lehrer, Eltern und Schüler eine weitere Öffnung für die maximale Personenanzahl bei Veranstaltungen. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zum 17. Juni wissen, welche Variante tatsächlich möglich sein wird“, so Silvana Hentschke.

Letzte Phase der Schulzeit ist ganz besonders

„In jedem Jahr wird gerade die gesamte letzte Phase der Schulzeit von den Schülern genossen“, sagt Hentschke. Doch genau diese Zeit konnte „nicht erlebt werden.“ Silvana Hentschke erinnert sich, dass dieser Abiturjahrgang schon am Beginn der zehnten Klasse von heute auf morgen seine Fahrt nach London ausfallen lassen musste. Denn „es gab zwei Tage vor der Fahrt einen Terroranschlag in London. Umso mehr wünschen wir uns alle, dass die Zeugnisübergabe im gewohnten Rahmen stattfindet. Denn dieser Jahrgang hat es mehr als verdient“, sagt die stellvertretende Schulleiterin.

Von Christamaria Ruch