Turmmodell „Rapunzel“ des Wittstocker Gymnasiums landet vorn

Die Türme sind nicht zu übersehen, dennoch stehen die Modelle in diesem Jahr abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Auch der Schülerwettbewerb der Brandenburgischen Ingenieurkammer (BBIK) ging wegen der Corona-Krise fast unbemerkt zu Ende. In diesem Schuljahr drehte sich alles um das Motto „Aussichtsturm – fantasievoll konstruiert.“

Doch das Städtische Gymnasium in Wittstock kann sich einmal mehr freuen. Das Modell „Rapunzelturm“ von Svenja Braun, Alina Schenk und Mariele Weiß aus der 9. Klasse belegte auf Landesebene den dritten Platz. Hinzu kommen ein vierter Platz sowie viermal der fünfte Platz.

Gymnasium Wittstock mischt seit 2014 jedes Jahr vorn mit

Damit knüpft das Gymnasium an seine Erfolgsserie an: Seit der ersten Teilnahme im Jahre 2014 landete das Wittstocker Gymnasium in jedem Jahr in Potsdam auf dem Podest. Vom Sonderpreis über einen Landessieg sowie zweite und dritte Plätze mischt die Schule immer ganz vorne mit. Außerdem schickt das Gymnasium stets die meisten Modelle ins Rennen – in diesem Jahr waren es 19.

Märchen gab den Impuls für das Modell

Für den dritten Platz „Rapunzelturm“ erhalten Svenja Braun, Alina Schenk und Mariele Weiß ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro. In ihrer Modellbeschreibung erläutern sie die Idee: „Da wir früher das Märchen Rapunzel sehr gern mochten und auch heute noch die Filme schauen, ist uns aufgefallen, dass passenderweise ein Turm im Märchen vorkommt.

Das Modell „Rapunzel“ (l.) erlangte den dritten Platz beim Landeswettbewerb der Ingenieurkammern und der Turm „Waldblick“ schaffte es auf den fünften Platz. Quelle: Christamaria Ruch

Wir sind auf die Idee gekommen, einen hohen, mächtigen Turm ohne Tür und Fenster zu bauen. “ Das Turmgerüst besteht ausschließlich aus Eisstielen. Hinzu kommen Sperrholzplatten für die Plattform.

„Sielmannturm“ steht in der Kyritz-Ruppiner Heide

Melina Becker, Emma Ehlert, Alyssa Schad und Jamie Millies aus der 9. Klasse erlangten mit ihrem Modell „Sielmannturm“ aus Holz einen vierten Platz. Das Vorbild für dieses Modell steht seit dem vergangenen Jahr in der Kyritz-Ruppiner-Heide. Die vierten und fünften Plätze sind jeweils mit 50 Euro Preisgeld verbunden. Die Modelle „Panoramic“, „Waldblick“, „Wizoka“ und „Welcome to the jungle“ belegten jeweils einen fünften Platz.

Keine öffentliche Preisverleihung

„Es wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise keine öffentliche Veranstaltung zur Prämierung geben“, sagt Maria Roloff, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der BBIK, auf Nachfrage der MAZ. „Die Urkunden sind direkt an die einzelnen Schulen gegangen“, sagt Roloff.

Lob an die Schüler

„Ich bin sehr überrascht über die Platzierungen und möchte den Schülern ein großes Lob aussprechen, sie haben sich dieser Aufgabe mit viel Fleiß gestellt“, sagt Wirtschaftslehrerin Sibylle Behrendt. Sie begleitete mit Andreas Kubiak, Lehrer für Wirtschaft, Arbeitslehre, Technik (WAT), den Wettbewerb am Gymnasium.

Bärbel Heuer (v.l.), Elke Fürch und Sibylle Behrendt gehörten zur Jury am Städtischen Gymnasium in Wittstock und wählten 19 Modelle für den Start beim Landeswettbewerb aus. Quelle: Christamaria Ruch

Bauingenieurin Bärbel Heuer aus Babitz steht der Schule dabei seit 2014 beratend zur Seite. Sie gehörte wie die Wittstocker Bauingenieurin Elke Fürch zur schulinternen Jury.

Wettbewerbskriterien irritierten

Die Brandenburgische Ingenieurkammer rief zum siebten Mal zum kreativen Schülerwettbewerb für junge Ingenieurtalente auf. In den Wettbewerbskriterien wurde darauf hingewiesen, dass wie 2019 die „Baumaterialien ohne den Einsatz von elektrischen Maschinen bearbeitbar sein müssen.“ Die Modelle, die den ersten und zweiten Platz in der Wertungskategorie ab Klasse 9 belegten, entstanden allerdings mit Hilfe von CNC-Fräsmaschinen.

Konstruktion des Turms steht im Fokus der Bewertung

Klaus Haake, Vizepräsident der BBIK und Mitglied der Jury, äußerte sich dazu im MAZ-Gespräch: „Beim Wettbewerb wird die Konstruktion des Turms gewürdigt. Es gibt dabei immer etwas Vorgefertigtes. Industriell vorgefertigte Teile sind nicht zugelassen. Vielmehr wurden hier individuell vorgefertigte Teile eingesetzt und nach einem eigenen Plan zusammengesetzt.“

2021 wird neue Wertungskategorie eingeführt

Gleichzeitig räumte Klaus Haake ein: „Bei dem Wettbewerb bewegen wir uns haarscharf an der Kante der Wettbewerbskriterien.“ Er erklärte, dass „im kommenden Jahr eine eigene Wertungskategorie geschaffen wird für die Modelle, die mit Hilfe von Industriemaschinen gefertigt werden.“

Fachlich hohe Maßstäbe werden angesetzt

Der Wettbewerb genießt einen hohen Stellenwert bei den Ingenieurkammern. „Im Laufe der Jahre haben Qualität und Quantität der Modelle zugenommen“, so Haake. In der Jury sitzen auch Vertreter der Hochschulen des Landes Brandenburg. „Das sind echte Profis und sie setzen bei der Bewertung Maßstäbe einer Diplomarbeit an. Die Ideen der Schüler sind sagenhaft“, sagt Klaus Haake.

Von Christamaria Ruch