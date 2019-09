Groß Haßlow

Die Hähnchenmastanlage bei Groß Haßlow ( Ostprignitz-Ruppin) darf weiterhin nicht gebaut werden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat am Mittwoch die Berufungen des Landesamts für Umwelt und des Hähnchenmästers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam, das die Genehmigung aufgehoben hatte, zurückgewiesen. Das teilt der Naturschutzbund Brandenburg ( Nabu) mit.

Wohl noch in die dritte Instanz

Voraussichtlich werde der Rechtsstreit aber noch in eine dritte Instanz zum Bundesverwaltungsgericht gehen.

Die Hähnchenmastanlage in Groß Haßlow bei Wittstock: Der Baustopp bleibt weiter bestehen. Quelle: Björn Wagener

Der Nabu hatte geltend gemacht, dass der Großbetrieb zur Zerstörung von Biotopen führe und der Standort im Außenbereich aus baurechtlichen Gründen unzulässig sei. Auch die Haltungsbedingungen seien mit den Tierschutz-Vorgaben nicht vereinbar. Die Umstellung von der sogenannten Kurzmast auf Langmast führten zu einem erheblichen Anstieg der Emissionen.

Genehmigung seit 2016 erloschen

Das Verwaltungsgericht Potsdam und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatten die Errichtung und den Betrieb der Hähnchenmastanlage auf entsprechende Anträge des Nabu in mehreren Eilverfahren vorläufig unterbunden. In der Hauptsache hatte das Verwaltungsgericht dann mit Urteil vom 17. November 2016 entschieden, dass die Verlängerung der Genehmigung rechtswidrig sei, so dass die Genehmigung insgesamt erlosch.

Hähnchenmäster hatte Berufung eingelegt

Gegen dieses Urteil hatten sowohl die Behörde als auch der Hähnchenmäster Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt.

Mitglieder der Bürgerinitiativen „Wittstock contra Industriehuhn“ und einer BI aus Wietze vor der Hähnchenmastanlage bei Schweinrich, deren Inbetriebnahme bisher ebenfalls erfolgreich verhindert wurde. Quelle: Björn Wagener

Der Nabu-Landesvorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch ist erfreut über den Ausgang des Verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht: Derartige Riesenanlagen, in denen die Tiere in wenigen Wochen ohne Kontakt zur Umgebung und „unter industriellen Bedingungen hochgemästet werden“, seien „mit den heutigen Vorstellungen von Tier- und Umweltschutz nicht vereinbar.“

Gegen die Massenhaltung von Hähnchen haben sich die Wittstocker bisher erfolgreich zur Wehr gesetzt. Quelle: dpa

Es habe sich außerdem erneut gezeigt, dass Umwelt- und Tierschutzbelange nur mit Unterstützung der Zivilgesellschaft durchsetzbar sind. „Ohne die Mitwirkung der örtlichen Bürgerinitiative , Wittstock contra Industriehuhn’ wäre es für uns als Verband nicht möglich gewesen, dieses Verfahren über einen so langen Zeitraum und so aufwendig zu führen.“

Die Sprecher der BI „ Wittstock contra Industriehuhn“, Andrea Stelmecke und Philipp Wacker, zeigten sich nach dem Urteil erleichtert.

Nun ist Leipzig am Zug

„Es ist zu erwarten, dass das Landesamt für Umwelt und der Hähnchenmäster noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bemühen werden. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir auch in der letzten Instanz, vor dem höchsten Verwaltungsgericht, gewinnen werden“, stimmen Wacker und Stelmecke überein. Sie danken den Mitstreitern vor Ort und hoffen gleichzeitig auf weitere Unterstützung.

