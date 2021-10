Wittstock/Blandikow

Der Samstag stand in Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe ganz im Zeichen von Halloween. In der Dörbb-Tenne in Blandikow bastelten die Kinder unter Anleitung von Erwachsenen allerhand passenden Schmuck oder ließen sich schminken. So ausgestattet, machte es den Kindern Spaß, auf dem Hof der Tenne ein wenig

Bunt und ein bisschen gruselig darf es gern sein – hier in Blandikow. Quelle: Björn Wagener

„herumzuspuken“. Die Erwachsenen trafen sich dort ebenfalls bei einem Imbiss an Feuerschalen und verbrachten einen gemütlichen und geselligen Abend.

Ähnlich bunt ging es auch beim Herbstfest in Fretzdorf zu. Mit ruhiger und geschickter Hand verwandelte Cathleen Bölk vom örtlichen Heimat- und Kulturverein Kindergesichter in kleine Kunstwerke mit Grusel-Faktor. Im Festzelt gab es Kuchen von Bäckerinnen und Bäckern aus dem Ort – und wenige Meter entfernt loderte ein Herbstfeuer.

Festkomitee in Fretzdorf vor Gründung

Die Fretzdorfer haben schon jetzt das Fest zur Deutschen Einheit im Blick, das sie am 3. Oktober 2022 ausrichten werden. Es soll auf dem Sportplatz stattfinden. Um die

Cathleen Bölk zauberte Kindern in Fretzdorf bunte Motive aufs Gesicht. Quelle: Björn Wagener

Vorbereitungen so effektiv wie möglich zu gestalten, haben sie eine Idee: „Wir wollen ein Festkomitee gründen“, sagt Ortsvorsteher Raimond Koop. Darin sollen Vertreter aus den Vereinen im Dorf und der Feuerwehr mitwirken. So wollen sie ihre Kräfte für das Einheitsfest bestmöglich bündeln und in den kommenden Monaten konkrete Pläne für den Ablauf entwickeln.

Das Einheitsfest findet jedes Jahr in einem anderen Ortsteil der Stadt Wittstock statt. Den Anfang machte im vergangenen Jahr Freyenstein. In diesem Jahr folgte Dossow, wo Fretzdorf als nächster Austragungsort ausgelost wurde.

Beim Fest des Speedway-Teams MSC Wölfe Wittstock waren Kinder in Halloween-Kostümen eingeladen, die Bahn entlang zu laufen, die sonst den Maschinen der Fahrer vorbehalten ist.

Aber auf dem Vereinsgelände „Heidering“ am Bauhofweg drehte sich am Samstag nicht alles nur um Grusel und Schminke.

Gäste aus Dänemark und Australien

Vielmehr heulten schon gegen Mittag die Motoren auf. Diesmal ging es nicht darum, ein Rennen zu gewinnen. Jeder Fahrer, der wollte, konnte ein paar Runden drehen. Es waren sogar Gäste aus Dänemark und Australien dabei.

Das Duo „Um Himmels Willen“ beim Fest des MSC Wölfe in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Außerdem herrschte gute Laune bei einem Imbiss und Getränken. Am frühen Abend legte das Duo „Um Himmels willen“ aus Malchow im Festzelt los. „Wir spielen hauptsächlich Oldie-Mucke“ sagt Gitarrist Joachim „Mua“ Engel, der mit Sängerin Jule Peter auf der Bühne stand. Sie sind froh, mal wieder einen Auftritt zu haben, auch wenn er sich „sehr kurzfristig“ ergeben habe, wie Mua Engel sagt. Aus seiner Feder stammt auch die Hymne des MSC Wölfe „Wölfe greifen wieder an“.

Verein will sich für die Allgemeinheit öffnen

„Wir wollen uns als Verein weiter für die Allgemeinheit öffnen und bekannter werden“, sagt Thomas Klemm, Sprecher des MSC Wölfe. So waren zum Fest am Samstag nicht nur Vereinsmitglieder willkommen, sondern alle, die Lust hatten, mit den Speedwayfahrern zu feiern. Wer wollte, konnte ihnen dabei auch über die Schultern schauen und erfahren, wie ein Rennen vorbereitet wird. Laut Thomas Klemm soll das Fest am Samstag nicht das letzte in diesem Jahr gewesen sein.

Von Björn Wagener