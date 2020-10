Wittstock/Heiligengrabe

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit gibt es immer mal wieder kleine Lichtblicke in der Region. In diesem Jahr werden sie aufgrund der Corona-Pandemie allerdings weniger stark leuchten oder sogar ganz ausfallen müssen. So wird es in Wittstock kein Gruselfest mit vorherigen Umzug durch die Stadt geben. „Aufgrund der aktuellen Lage ist der Halloween-Umzug in der Stadt Wittstock in diesem Jahr abgesagt“, sagt Wittstocks Stadtsprecher, Jean Dibbert. Feiern, egal ob öffentlich oder privat, seien nach jetzigem Stand möglich, sofern die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden könnten.

Auch in Heiligengrabe wird der Dorfleben-Verein in diesem Jahr kein Halloween-Fest organisieren. Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder erstmals zum Thanksgiving-Truthahnessen geladen. Das sollte im Wechsel mit Halloween alle zwei Jahre stattfinden. „In diesem Jahr haben wir erstmal nichts weiter geplant“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Jungbluth.

In Blandikow fallen geplante Halloweenfeier und Herbstfeuer ebenfalls aus. „Das ist uns zu unsicher. Gerade jetzt, wo sich die Lage wieder zuspitzt“, sagt Blandikows Ortsvorsteher Jörg Meusburger. Das Herbstfeuer hat hingegen schon am 3. Oktober in Sewekow „gelodert und geflackert“, wie Ortsvorsteher Martin Schäfer berichtet. Halloween soll individuell stattfinden. „Wer Süßigkeiten geben möchte, stellt einen leuchtenden Kürbis vor die Tür“, sagt Martin Schäfer. Das Dorf sei zudem eines der ersten in der Region gewesen, das vor 24 Jahren erstmals das Gruselfest aus Übersee gefeiert habe.

In Groß Haßlow hatten Heimatverein und Ortsbeirat zuletzt auch regelmäßig zur Halloweenparty eingeladen. Gruselfilm, Basteln und Imbiss im Bürgerhaus fallen laut Ortsvorsteher Wolfgang Ramin diesen Herbst aber flach. „Wir überlegen, ob wir vielleicht ein Herbstfeuer mit Gruselumzug in Klein Haßlow veranstalten“, so der Ortsvorsteher.

Neuer Pfarrer wird am Reformationstag begrüßt

Am 31. Oktober ist aber nicht nur Halloween, traditionell wird in der Evangelischen Kirche auch der Reformationstag gefeiert. Dazu soll es laut dem Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock-Ruppin auch einen feierlichen Gottesdienst in der Wittstocker Marienkirche geben. Beginnen soll dieser ab 14 Uhr. „An dem Tag wird auch unser neuer Pfarrer offiziell in sein Amt eingeführt werden“, kündigt Matthias Puppe an.

Am 11. November reitet normalerweise der Heilige Martin zu Pferde durch Wittstock, gefolgt von einer Kinder- und Erwachsenenschar mit Laternen. Der Martinstag wurde traditionell ökumenisch gefeiert. Er begann mit Geschichten und einem Schauspiel in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche, führte dann mit dem Umzug durch die Stadt zur katholischen Heilig-Kreuz-Kirche. „Die Kirchen werden nicht genug Platz bieten“, sagt die evangelische Katechetin Carmen Paul, die den Martinstag schon seit Jahrzehnten in der Stadt mitorganisiert.

Hoffnung, dass es zumindest einen größeren Laternenumzug in Wittstock geben wird, hat sie mit Blick auf die Röbeler Vorstadt. Dort hatte in den vergangenen Jahren immer wieder ein Martinsumzug stattgefunden, 2019 sogar in Verbindung mit einem Herbstfeuerwerk. Quartiersmanagerin Lissy Boost bestätigt auf Anfrage der MAZ, dass auch in diesem Jahr ein solcher Umzug stattfindet. Den Termin habe man nun auf den 11. November gelegt. „Und etwas Feuerwerk haben wir auch noch übrig“, sagt Lissy Boost.

