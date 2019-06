Schweinrich

Das Sommerfest auf dem Naturcampingplatz „am Blanschen“ bei Schweinrich geht in seine vierte Runde. Dieses Jahr ist aber alles anders. Das fängt schonmal mit dem Namen an. „Summerbeachparty“ heißt die Veranstaltung jetzt und sie findet nicht im Sommer statt, sondern bereits am Pfingstsonntag. „Ich war um diese Zeit immer an der Ostsee und da war Pfingsten immer Party“, sagt Silvio Becker vom Naturcampingplatz.

Warum dann also nicht Pfingsten schon in den Sommer reinfeiern, habe er sich gedacht. Und partymäßig soll am Sonntag auch das Programm werden. So werde ab 16 Uhr DJ Steffen auflegen und es könne bis zwei Uhr morgens gefeiert und getanzt werden. Für die passenden Getränke sorgt das Team des Wittstocker Lokals „Stadtkeller“. Die beiden Betreiber André Seidel und Lars Gottschalk kennen Silvio Becker gut, so war kurzerhand eine Kooperation entstanden.

Der Campingplatz ist bereits gut besucht. Quelle: Christian Bark

„Wir eichen Cocktails wie ’Sex on the Beach’ und Caipirinha“, kündigt André Seidel an. Gemeinsam mit Silvio Becker und vielen anderen Helfern haben sie am Freitag den Campingplatz, der jetzt schon gut besucht ist, partyfertig gemacht. Gereicht werden die Getränke übrigens an einem Stück Hamburger Kneipenkultur.

Zumindest den Tresen der in St. Pauli abgerissenen „Egalbar“ haben Nils Emde und Elena Getzieh aus der Hansestadt mitgebracht. „Wir haben viele Originalteile wie Tische und Barhocker aus der Kneipe retten können“, berichtet Elena Getzieh. Vieles sei auch anhand von Fotografien rekonstruiert worden.

Kneipe ist in Wittstock eingelagert

Die Kiezkneipe, die mittlerweile zum Kunstprojekt avanciert ist, war schon in Leipzig oder Berlin wieder aufgebaut worden. Nun steht zumindest ein Teil von ihr für die Dauer des Sommerfestes auf dem Naturcampingplatz. „Die Teile lagern sonst in Wittstock“, sagt Nils Emde.

Sportlich geht es am Sonntag auf dem Platz schon ab 15 Uhr zu. Dann liefern sich bisher vier Mannschaften, darunter Mitglieder der Wittstocker Sportvereine FK Hansa und SV Medizin, ein Beachvolley- und fußballturnier auf dem neuen Beachvolleyballplatz des Campingplatzes. Wer im Dranser See baden möchte, kann zudem den neuen Ponton ausprobieren, der als kleine Badeinsel im Wasser schwimmt.

„Außerdem grillen wir und für die Kinder wird natürlich auch etwas geboten“, sagt Silvio Becker. So gebe es eine Hüpfburg, Spiele und Bogenschießen. Für Tanzfreudige stehe auch eine Tanzfläche bereit.

Von Christian Bark