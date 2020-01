Wittstock

Ein Straßenräuber hat am Donnerstagnachmittag in Wittstock eine 75 Jahre alte Frau bestohlen – am helllichten Tag. Die Wittstockerin ging gerade mit ihren Einkäufen vom Markt nach Hause, als ein Unbekannter den Überraschungsmoment nutzte und ihre gegen 14.45 Uhr die Handtasche aus der Hand riss und mit seiner Beute davonrannte. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente, Geld und die EC-Karte der Frau.

Polizei sucht nach Zeugen

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich in der Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 zu melden.

Von MAZ-online