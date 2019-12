Täglich dreht sich die Pyramide

Christdorf

Sie ist in Christdorf der Hingucker geworden, die Pyramide, die einige Dorfbewohner selbst zusammengebaut haben. In der Nähe des Ortseingangs leuchtet sie und dreht sich jeden tag für einige Stunden. „Wir hatten eine ähnliche Pyramide mal im Hotel ’Gutenmorgen’ im Dorf Zechlin bei den dortigen Holztagen gesehen und uns gesagt: das können wir auch“, berichtet Reinhard Knoll, einer der Konstrukteure.

Nach der Inspiration im Februar dieses Jahres im Dorf Zechlin hatten sich sogleich einige Anwohner zusammengefunden, um die Pyramide zu bauen. „Im Juni haben wir angefangen“, sagt Eckhardt Kukuk. Das Besondere an dem über zwei Meter hohen Konstrukt ist, dass es aus Resten zusammengesetzt wurde. „Wir haben keinerlei Materialien dafür kaufen müssen“, erklärt Eckhardt Kukuk. Außer vielleicht einige Dekoelemente.

Die einzelnen Etagen sind liebevoll dekoriert, teilweise aus selbstgefertigten Figuren. Quelle: Christian Bark

Während Eckhardt Kukuk das Holz beigesteuert hat, stammt die Elektronik aus dem Fundus von Reinhard Knoll. Rainer Kissmann wiederum hat den Elektrotrafo zur Verfügung gestellt. „Der stammt noch von einer Modelleisenbahn“, sagt er. Für den Antrieb der Pyramide sorgt ein alter Scheibenwischermotor von einem Wartburg, das Getriebe ist einem Winkelschleifer entnommen, die Teller hat Eckhardt Kukuk aus Resten von Kabeltrommeln gefertigt. Die Figuren auf den Tellern stammen zum Teil auch aus der Hand von Eckhardt Kukuk. „Ich bastle allgemein viel und gerne“, erklärt er. Beim Dekorieren haben natürlich auch die Frauen der Männer fleißig mitgeholfen.

Comeback für Ostern geplant

Alle Konstrukteure sind vom Beruf her Handwerker. „Gefertigt haben wir die Pyramide aus Spaß an der Freude“, betont Reinhard Knoll. Und Spaß an der Freude haben auch diejenigen, die die Pyramide zufällig oder gezielt erblicken. „Das kam im Dorf bisher richtig gut an. Alle waren begeistert“, berichtet Eckhardt Kukuk. Die Arbeit habe sich also gelohnt.

Zu Ostern sollen hier Hasen auf den Tellern zu sehen sein. Quelle: Christian Bark

Bei Einbruch der Dunkelheit geht das Bauwerk täglich für etwa zwei Stunden in Betrieb. „Das läuft über eine Zeitschaltuhr“, erklärt Eckhardt Kukuk. Eingeweiht hatten die Nachbarn ihre Pyramide bereits am ersten Adventswochenende mit Schnittchen und Glühwein. Bis Anfang des kommenden Jahres soll die Pyramide auch noch vor den Häusern stehen bleiben und sich drehen. „Danach stellen wir sie unter, damit sie keinen Schaden nimmt“, so Eckhardt Kukuk.

Die Sendepause dürfte allerdings nur recht kurz sein. Denn spätestens zu Ostern gibt es in Christdorf wieder was zu gucken. Dann stellen die Konstrukteure ihr Bauwerk als „Osterpyramide“ ins Freie. Die Arbeiten für die Osterdeko haben laut Eckhardt Kukuk bereits begonnen. Und alle helfen wieder fleißig mit.

Von Christian Bark