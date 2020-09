Wittstock

Sammeln, tauschen, einkleben, freuen: Der FK Hansa Wittstock startet eine Aktion, die alle Vereinsmitglieder gleichermaßen in den Mittelpunkt rückt. Denn er beteiligt sich an „Stickerstars“. Dahinter steckt ein Start-up, das sich 2019 erstmals in der Fernseh-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte. Die Idee: Fans und Freunde des FK Hansa Wittstock können kleine Porträt-Bilder, sogenannte Paninis, der Mitglieder sammeln und in ein Album einkleben, das extra auf den Verein zugeschnitten produziert wird.

Rewe-Markt ist mit im Boot

Um das umzusetzen, ist der Wittstocker Rewe-Markt mit im Boot, der bereits seit längerer Zeit gute

So sieht ein Muster des Albums aus, das speziell auf den Verein zugeschnitten wird. Quelle: Björn Wagener

Kontakte zum FK Hansa Wittstock pflegt und dort auch als Sponsor auftritt. „Wir übernehmen die Kosten für die Vorbereitung der Aktion sowie für die Produktion der Alben und der Tüten für die Panini-Bilder. Das ist insgesamt ein vierstelliger Betrag“, sagt Marktleiter Volker Weiß.

Produktion und Verkauf werden so koordiniert, dass immer genügend Alben vorhanden sind. Der Vorteil aus Sicht des Marktleiters: Wer das Fan-Zubehör erwerben möchte, muss in den Rewe-Markt kommen – und erledigt im besten Fall auch gleich noch seinen Einkauf dort.

Ein Bilder-Tütchen für 90 Cent

Eine Tüte mit jeweils fünf Bildchen gibt es für 90 Cent; ein Album, in das diese und viele weitere eingeklebt werden können, für vier Euro. „Zwei Euro davon kommen dem Verein zugute“, sagt dessen Vorsitzender Dirk Schumacher.

Für den FK Hansa Wittstock spielten diese kleinen Einnahmen aber nur eine Nebenrolle. Viel wichtiger sei der erhoffte Image-Gewinn. „Wir möchten damit Jugendliche animieren, dem Verein beizutreten. Ebenso geht es um Zusammenhalt, Interaktion und Emotion“, sagt Dirk Schumacher.

Tauschen erwünscht

Denn mit Stickerstars sollen die Sammler und Fans auch dazu ermuntert werden, Bilder untereinander zu tauschen. Dirk Schumacher ist sich sicher, dass die Aufkleber-Bildchen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene ansprechen werden. Die Idee, bei Stickerstars mitzumachen, sei von einem Nachwuchstrainer im Verein gekommen. Die entsprechenden Kontakte waren dann schnell geknüpft.

Die Stickerstars des FK Hansa Wittstock sollen voraussichtlich ab dem 28. November im Rewe-Markt erhältlich sein. Dann startet die Aktion, die über zehn Wochen hinweg läuft. „Es ist für uns eine erstmalige und einmalige Sache“, sagt Dirk Schumacher. Denn bei einer Wiederholung würde der Effekt wohl verpuffen.

Es braucht mehr als 300 Fotos

Bis zum Aktionsstart gibt es noch viel zu tun. Es müssen voraussichtlich mehr als 300 Fotos gemacht werden. Jedes Vereinsmitglied kann sich ablichten lassen. Eine Art Fotobox stellen die Macher von Stickerstars. Dabei legt der Verein größten Wert auf die Einhaltung des Datenschutzes. Fotografiert wird nur, wer das möchte beziehungsweise wessen Eltern dem zustimmen.

„Aber die meisten Jugendlichen sind ganz scharf darauf, ,berühmt’ zu werden“, sagt Hannes Holtmann, Trainer der Ersten Männermannschaft im Handball. Mehr als 150 Fotos seien bereits gemacht worden – ein guter Anfang.

Von Björn Wagener