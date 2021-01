Groß Haßlow

Mit seiner Forderung, die Stadt Wittstock möge sich nach Heiligengraber Vorbild Festzelte für Veranstaltungen anschaffen und diese dann an die Ortsteile vermieten, ist Groß Haßlows Ortsvorsteher Wolfgang Ramin bisher nicht weiter gekommen. „Die Stadt lehnt solche Zelte ab und sieht darin nur ein Streitpotenzial für die Dörfer“, sagte Wolfgang Ramin auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates.

In Heiligengrabe, so die Bemerkung des Ortsvorstehers, funktioniere die Vergabe der Zelte doch auch. Das müsse seines Erachtens ebenfalls in Wittstock möglich sein. Denn das Mieten von Zelten über kommerzielle Anbieter sei zu teuer und verschlinge einen großen Teil der ohnehin schon knapp bemessenen Kulturpauschale. Diese umfasste 2020 übrigens 1190 Euro.

Anzeige

Der Ortsbeirat schmiedete Pläne für das neue Jahr 2021. Quelle: Christian Bark

Mit Abzügen von rund 130 Euro für Jubiläumsgeschenke wird das Geld mit in das neue Jahr 2021 genommen. „Mal sehen, ob wir dieses Jahr mehr Veranstaltungen machen können“, sagte Wolfgang Ramin. Geplant seien unter anderem vom Ortsbeirat und dem Heimatverein Haßlower Land eine Diashow und Frauentagsfeier im März, Osterfeuer und Frühjahrsputz in Groß und Klein Haßlow im April, Tanz in den Mai in Klein Haßlow sowie eine Radtour nach Sewekow. Das Erntefest würde demnach am 28. August stattfinden.

Die Planungen liefen unter Vorbehalt und mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie, wie die Ortsbeiratsmitglieder betonten.

Radweg würde an Bürgerhaus vorbeiführen

Einig war sich das Gremium darin, dass die Terrasse des Bürgerhauses in Groß Haßlow endlich eine Überdachung erhalten soll. Auch vor dem Hintergrund, dass dort in der Vergangenheit immer mal wieder Veranstaltungen wie eine Halloweenfeier oder gemütliches Gemeinschaftsgrillen stattgefunden hatten. „Außerdem wäre das eine kleine Alternative dafür, dass wir keine Zelte erhalten“, sagte Wolfgang Ramin.

Auf dem alten Bahndamm nach Mirow will die Stadt Wittstock nun einen Radweg bauen. Der soll zunächst über Groß Haßlow nach Dranse führen. Quelle: Christian Bark

Das Bürgerhaus hat aber aus Sicht des Ortsvorstehers noch weit mehr Potenzial. Vor allem dann, wenn mal ein neuer Radweg auf der alten Bahnstrecke Richtung Mirow entsteht, was ja von der Stadt Wittstock geplant ist. „Wir liegen direkt an der Stecke und könnten ein kleiner Rastpunkt für Radler sein“, erklärte der Ortsvorsteher. Diese hätten dann am Haus eine Überdachung bei schlechtem Wetter.

Überhaupt hatten sich Wolfgang Ramin und der Ortsbeirat zuletzt immer für eine rasche Umsetzung der Radwegsidee ausgesprochen. Denn, so die Befürchtung des Ortsvorstehers, warte man noch länger, würde die Strecke zuwachsen. Für die Haßlower, aber auch die Wittstocker wäre eine solche Verbindung in Richtung Dranser See eine gute Sache, auch weil sie durch Wald und Natur führe.

Von Christian Bark