Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen durch Landes- und Bundesregierung sowie die Kreisverwaltung haben gravierende Auswirkungen auf den Lebensalltag der Menschen in Ostprignitz-Ruppin. Was ist jetzt wichtig, was gilt es zu beachten? Die MAZ trägt die wichtigsten Informationen im Überblick zusammen.