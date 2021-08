Papenbruch

Mit einem großen Platsch geht es mitten hinein in das Badevergnügen. Auch in Papenbruch ist dieses schöne Leben jetzt möglich. Ein Swimmingpool lädt die Leute ein, einfach mal abzuhängen.

Was sich derzeit noch wie ein Geheimtipp anhört, ist längst Realität. In der „Kunst Hand Werk Schau“ in der Kunststation von Heike Kropius im Heideweg 7 können die Badegäste jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr in die Kunst eintauchen. Die aktuelle Ausstellung unter dem Titel „Ich packe meinen Koffer und … – Dolce Vita trifft Prignitz“ erzählt vom italienischen Lebensgefühl, das auch in diese Region herüberschwappt.

Dolce Vita in der Prignitz – Ausstellung in der Kunststation in Papenbruch

„Haben wir dieses Lebensgefühl nicht auch bei uns? Herrliche Landschaft, hervorragende handwerkliche Produkte! Was also gehört zu Dolce Vita? Nicht viel, eine Lebenseinstellung“, sagt die Künstlerin Heike Kropius. Bei der aktuellen Schau bietet sie auch wieder Künstlern und Produzenten der Region eine Plattform. Die Kunst drängelt sich dort in drei Räumen und steht auch zum Verkauf.

Holzbildhauer Zoyt versteht unter Dolce Vita in der Prignitz das Plantschen im „Swimming Pool.“ Quelle: Christamaria Ruch

Der Holzbildhauer Zoyt versteht unter dem Dolce in der Prignitz das fröhliche Plätschern im Wasser. Deshalb reiht sich sein „Swimming Pool“ bei der Ausstellung ein. Während die ersten Badegäste dort schon abgetaucht sind, hängt eine schmale Frau am Rand des Pools noch ihren Gedanken nach. Sie wartet auf den perfekten Moment, hineinzuspringen.

Daneben ist ein Bild in Aquarell und Kreide von Heike Kropius und Zoyt zu sehen. „Jeder hat daran gemalt, es ging darum, einfach mal aus dem eigenen Senf herauszukommen“, erinnert sich die Malerin.

Sabine Baeselack bietet handgefertigte Seife an. Auch das gehört zum guten Prignitzer Leben. Quelle: Christamaria Ruch

Heike Kropius interpretiert das Dolce Vita für die Prignitz neu

Dolce Vita steht für Entspannung, Vergnügen, Müßiggang und dafür, einfach das lockere Leben zu genießen. Was in Italien gelebt wird, kann auch in der Prignitz möglich sein. „Es geht nur darum, was man unter diesem Lebensgefühl versteht“, sagt Heike Kropius.

Keramik von Christian Bader aus Mecklenburg ist eine der Zutaten für das italienische Lebensgefühl in der Prignitz.. Quelle: Christamaria Ruch

Auch deshalb reihen sich bei der neuen Ausstellung neben dem Swimmingpool ebenso Keramik, Seife, Honig, Wolle, Fotografien und Bilder ein. Künstler und Kunsthandwerker aus der Prignitz und Mecklenburg zeigen ihre Produkte im Kunstladen und verkaufen sie dort.

Kunststation in Papenbruch steht seit Frühjahr jeden Samstag offen

„Ende vergangenen Jahres habe ich die Räume für die Ausstellung renoviert“, sagt Heike Kropius. Als im November 2020 das Leben landauf und landab coronabedingt auf Sparflamme ging, suchte Kropius einen neuen Weg, „um an die Leute zu kommen und ihnen Kunst zu zeigen.“

Astrid Wittkopp ist mit ihrer selbstgesponnenen und gefärbten Wolle bei der „Kunst Hand Werk Schau“ in Papenbruch vertreten. Quelle: Christamaria Ruch

Ende März öffneten sich erstmals die Türen bei der „Kunst Hand Werk Schau“ in Papenbruch. Alle drei Monate wechselt die Ausstellung und Heike Kropius bespielt die Räume neu.

Noch in den 1990er Jahren bauten sich bei dem Wort Dolce Vita bei Heike Kropius andere Bilder auf: ein kleiner Kaffee, Cocktails, Strand, Meer. „Jeder sehnt sich doch danach“, sagt sie.

Jeden Samstag öffnet sich der Kunstladen in Heike Kropius’ Kunststation in Papenbruch. Damit geht die Malerin seit Frühjahr neue Wege, um Menschen Kunst und Handwerk anzubieten. Quelle: Christamaria Ruch

Drei Ausstellungen laufen in diesem Jahr bei Heike Kropius

Längst hat die Malerin auch andere Bilder im Kopf, wenn es um Dolce Vita geht. Denn viele Menschen in der Prignitz sind bodenständig und verzichten auf das Reisen. „Eigentlich verbirgt sich hinter Dolce Vita nur der Umgang unter den Menschen“, ist sich Kropius sicher.

Fotograf Antonio Muti aus Neapel und Künstler der Region stellen jetzt aus

Mit dem Fotografen Antonio Muti spannt sie den Bogen zwischen Italien und der Prignitz. Muti zeigt nun Bilder aus Neapel, stellt seiner Fotobücher aus; in einer Dauerschleife läuft ein Film und zeigt einen Regentag in Italien.

Der aus Polen stammende Künstler Antonio Muti und Heike Kropius kennen sich seit 2012. 2015/2016 kam Muti für ein halbes Jahr nach Papenbruch, um die Landschaft kennenzulernen. „Er fand es hier recht einsam“, sagt Heike Kropius. Mittlerweile lebt er in Neapel.

Ausstellungsraum lädt zum Verweilen und zu Gesprächen ein

Der hintere Raum der Ausstellung ist eigens für dieses Dolce Vita eingerichtet. „Hier nehmen die Besucher Platz“, sagt Heike Kropius und meint die beiden Sessel. Dazwischen steht ein Tisch, dahinter eine quietschgelbe Lampe und auf der Vitrine liegen die Bücher von Antonio Muti aus. „Die Gespräche mit den Besuchern sind intensiv“, sagt Heike Kropius.

Nicht zu vergessen der Koffer, der im Ausstellungstitel enthalten ist. Er steht in der Ecke und wartet, für die nächste Reise gepackt zu werden. „Im vergangenen Winter war es wegen Corona einsam, niemand durfte reisen. Aus dem Lockdown heraus habe ich die Idee für drei Ausstellungen in diesem Jahr entwickelt“, sagt Heike Kropius. Mit der aktuellen Schau vermittelt sie eine Sehnsucht. „Hier in der Ausstellung kann man kostenlos reisen“, sagt Heike Kropius.

Ich packe meinen Koffer: In den Reisekoffer wandert ein Buch des Fotografen Antonio Muti. Quelle: Christamaria Ruch

„Kunst Hand Werk Schau“ in Papenbruch ist eine Nische in Corona-Zeiten

Mit der „Kunst Hand Werk Schau“ hat sich Heike Kropius eine coronabedingte Nische geschaffen. „Alles war im Lockdown geschlossen, hier kann ich auch die Fenster öffnen und die Produkte aus dem Kunstladen auf Abstand zeigen und verkaufen“, sagt sie.

Sie hat weder Unkosten noch inneren Druck, wenn sie Ausstellung und Kunstladen in ihrem Haus öffnet. Nebenbei kann sie arbeiten, und freut sich immer wieder über die Besucher.

Die nächste Ausstellung unter dem Titel „Wenn der Pott aber nun ein Loch hat… - Still leben“ wird am 2. Oktober eröffnet. Dann stellt Heike Kropius ihre Werke aus; weitere Künstler gesellen sich hinzu. Kropius’ Bilder setzen sich dann mit Stille, Einsamkeit und Stille als absolute Bereicherung auseinander.

Die „Kunst Hand Werk Schau“ in der Kunststation von Heike Kropius im Heideweg 4 in Papenbruch ist jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr unter www.kuenstlergemeinschaft-kropius.de

Von Christamaria Ruch