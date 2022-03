Heiligengrabe

Swiss Krono in Heiligengrabe – der größte Holzverarbeiter der Region – ist als Global Player von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen. Das bestätigte Geschäftsführer Hendrik Hecht am Montag. Denn die Sperrung Russlands im Swift-Zahlungssystem macht Geschäfte auf einen Schlag unmöglich, weil keine Überweisungen mehr stattfinden können.

„Wir pflegen enge Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland“, sagt er. Waren seien bisher in beide Länder geliefert worden. Zudem hat Hendrik Hecht auch in beiden Ländern Kollegen und Freunde. Deshalb rückt er zunächst das menschliche Leid in der Ukraine in den Fokus. „Es ist eine wahnsinnige Tragödie. Ich hoffe, dass die Gewalt bald endet.“

Freunde und Kollegen aus der Ukraine herausholen

Im Unternehmen beschäftige man sich jetzt mit der Frage, wie man Kollegen und Freunde erst

Hendrik Hecht ist Swiss-Krono-Geschäftsführer am Standort Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

einmal aus der Ukraine heraus bekommt. „Sie sitzen in Luftschutzbunkern und -kellern und müssen dort mit ihren Kindern die Nächte verbringen – unvorstellbar.“

Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Swiss Krono in Heiligengrabe seien „eher begrenzt“, weil das Exportvolumen in die Ukraine und nach Russland vergleichsweise gering sei, wie Hendrik Hecht sagt. Es liege im niedrigen einstelligen Millionenbereich, wobei Russland bislang der größere Markt gewesen sei. Die Ausfälle bezeichnet Hendrik Hecht als „nicht schön“, aber auch nicht existenzbedrohend.

Swiss Krono Heiligengrabe: Energiepreise sind das größere Problem

Als viel schwerwiegender als wegbrechende Absatzmärkte in den betroffenen Gebieten schätzt er die immer weiter extrem ansteigenden Energiepreise ein. „Wir hatten zwar ein sehr erfolgreiches letztes Geschäftsjahr“, resümiert Hendrik Hecht. Aber die Welt habe sich schon vor Beginn des Krieges grundlegend verändert. „Strom und Gas sind derart teuer geworden, dass wir Preiserhöhungen durchsetzen mussten, wie ich sie in meinem Berufsleben noch nie zuvor erlebt habe – es sind bis zu 50 Prozent. Und das nur, um die Kosten auszugleichen.“

Preisspirale bei Strom und Gast dreht sich weiter

Aus Hendrik Hechts Sicht ist die Preisspirale noch lange nicht am Ende, weil jetzt noch Tarife aus der Vergangenheit gelten. Die neuen Kostenexplosionen seien da noch gar nicht eingepreist. Wenn Gas als Energieträger nicht mehr aus Russland kommen soll, müsse man sich fragen, woher dann? Da erneuerbare Energien allein nicht ausreichen, dürfe Atomkraft nicht weiter abgeschaltet werden, wenn man eine allgemeine Energieknappheit in Deutschland vermeiden will, appelliert Geschäftsführer Hecht an die Entscheidungsträger.

Werk in Heiligengrabe produziert trotz Krieges zwischen Russland und der Ukraine normal

Im Werk in Heiligengrabe gebe es derzeit keine Einschränkungen. Es werde normal produziert. Auch die Produktionsstandorte in Russland funktionierten weiterhin. „Das Land ist international nicht so stark verflochten“, erklärt Hendrik Hecht. Das heißt, Zulieferer und Absatzmärkte befänden sich weitgehend im eigenen Land.

Krieg mit Russland: Produktion in Ukraine steht weitgehend still

Die Werke von Swiss Krono in der Ukraine hingegen stünden erst einmal still oder liefen nur sehr eingeschränkt. Die Gründe seien vielfältig: Mitunter fehle das Personal, weil Männer einberufen wurden oder sich anderweitig im Widerstand engagieren. Auch ausgefallene Zulieferungen oder Ausgangssperren wirkten sich aus. Die Lage in der West-Ukraine sei etwas weniger dramatisch.

