Heiligengrabe

Am Mittwochnachmittag fiel ein 67-Jähriger Polizeibeamten auf einem Parkplatz eines Discounters in der Wittstocker Chaussee auf. Der Mann hob mehrmals in Richtung der Polizisten den rechten Arm zum sogenannten und verbotenen „Hitlergruß“.

Mann zeigt „Hitlergruß“ – offenbar alkoholisiert

Da er offenbar alkoholisiert war, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde gegen den Mann eine Strafanzeige gestellt.

Von MAZonline