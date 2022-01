Heiligengrabe

Die Bauarbeiten in der neuen Tagespflegeeinrichtung bei der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe schreiten voran. Der „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ eröffnet am 1. Mai und bietet Platz für 14 Senioren.

Neun Einstellungen im Bereich Pflege, soziale Betreuung, Pflegedienstleitung, Verwaltung und Fahrdienst sind geplant. Zum zukünftigen Team gehören neue Mitarbeiter und erfahrene Beschäftigte des Friedenshortes.

„Die Mischung ist wichtig, um unseren diakonischen Grundgedanken in den neuen Tagestreff zu übernehmen“, sagt Stephan Drüen, Einrichtungsleiter der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe.

Tagespflege „Tagestreff Eva“ im Friedenshort Heiligengrabe eröffnet am 1. Mai

Der „Tagestreff Eva“ zieht in die Räume der oberen Etage im „Haus Friede.“ Das gesamte Objekt ist barrierefrei erreichbar. Schon jetzt steht fest: Gina Kreiß wird in der neuen Tagespflegeeinrichtung tätig werden.

Die 24-Jährige arbeitet seit April 2020 im Bereich Betreuung im Seniorenheim „Haus Friede.“ „Ich habe eine dreimonatige Schulung zur Betreuungskraft absolviert“, sagt Gina Kreiß.

Als sie von den Plänen der Tagespflegeeinrichtung erfuhr, suchte sie schon Mitte vergangenen Jahres das Gespräch mit Stephan Drüen. Auch er hatte Gina Kreiß für den „Tagestreff Eva – mitten im Leben“ im Blick. Mit der neuen Aufgabe wird auch ihre Wochenarbeitszeit wachsen. „Ich mag die Seniorenarbeit“, sagt Gina Kreiß.

Stephan Drüen freut sich, mit Gina Kreiß eine erste Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen für die neue Tagespflegeeinrichtung in Heiligengrabe gewonnen zu haben. Quelle: Christamaria Ruch

Axel Bohle ist seit 2009 Pflegedienstleiter im Seniorenheim „Haus Friede“ – er wird außerdem die Einrichtungsleitung in der Tagespflege übernehmen. Darüber hinaus liefen schon einige Bewerbungsgespräche mit Interessenten für die neue Einrichtung.

Betreuungskraft Gina Kreiß wechselt vom Seniorenheim in die neue Tagespflege beim Friedenshort Heiligengrabe

Über die Arbeit in der sozialen Betreuung sagt Stephan Drüen: „Da muss man sich jeden Tag bewusst einlassen, man darf sich nicht wegschicken lassen, sondern immer wieder die Senioren motivieren.“ Rückgrat dafür ist ein abwechslungsreiches Angebot.

Im „Tagestreff Eva“ sollen Senioren eine attraktive und abwechslungsreiche Zeit verbringen. Bewegungsangebote haben dabei einen hohen Stellenwert. „Im Seniorenheim kommen die Sportangebote besonders gut an“, sagt Gina Kreiß.

Praxisräume für medizinische Dienstleistungen im Friedenshort Heiligengrabe warten auf Interessenten

Derzeit sind die Handwerker noch auf der Baustelle. Maler Andreas Held vom Wittstocker Malerbetrieb Gregori und Seidel tapeziert mit einem Kollegen die Räume. Auf derselben Etage entstehen 167 Quadratmeter Praxisräume für medizinische und therapeutische Dienstleistungen.

Maler Andreas Held bürstet in den Räumen der neuen Tagespflege in Heiligengrabe Raufasertapete an. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir vermieten die Räume, auch als Praxisgemeinschaft“, so Stephan Drüen. Die Bereiche Physiotherapie oder Logopädie sind möglich. Praxisnutzer können einen Kundenstamm aus dem Friedenshort übernehmen.

Friedenshort Heiligengrabe arbeitet mit Verein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock zusammen

Noch ist kein Interessent für diese Räume gefunden. Deshalb sucht Stephan Drüen die Vernetzung in der Region. Dazu zählt die Zusammenarbeit mit dem Verein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock.

Stephan Drüen möchte auch die neuen Praxisräume in der oberen Etage im „Haus Friede“ mit Leben füllen und sucht dafür noch Bewerber. Quelle: Christamaria Ruch

„Dieser Verein fördert das wirtschaftliche Leben in der Region“, so Drüen. Nach einem Vor-Ort-Gespräch zwischen Drüen und Vereinsvorsitzendem Mike Blechschmidt werden die neuen Praxisräume auch über das regionale Rückkehrerprojekt „Landeplatz Nordwestbrandenburg“ unter www.nordwestbrandenburg.de beworben.

Interessenten für einen Platz im zukünftigen „Tagestreff Eva“ können sich bei der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe unter Telefon 033962/6 81 22 oder 6 81 17 informieren. Einrichtungsleiter Stephan Drüen steht für Nachfragen für die Praxisräume unter Telefon 0173/2 37 03 66 bereit. Weitere Informationen sind über den Verein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock unter www.nordwestbrandenburg.de möglich.

Von Christamaria Ruch