Heiligengrabe

Die Initiative „Digitalpakt Alter“ ebnet jetzt Senioren in Heiligengrabe den Weg zu technischen Schulungen. Heiligengrabe ist in diesem Rahmen einer von bundesweit 100 so genannten digitalen Erfahrungsorten.

Der Digitalpakt Alter ist eine Initiative vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) zur Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und Engagement Älterer in einer digitalisierten Welt.

Heiligengrabe erhält 3000 Euro Förderung aus dem Digitalpakt Alter

3000 Euro stellt das BMFSFJ dem digitalen Erfahrungsort Heiligengrabe bereit. Mit diesen Finanzmitteln konnten drei Laptops sowie ein mobiler Drucker angeschafft werden. Auch beim Digitalpakt Alter mischt einmal mehr das Team von „Clever Altern“ in Wittstock und Heiligengrabe mit. Die Teammitarbeiterinnen Adelheid Borrmann und Deniz Öz brachten den Fördermittelantrag auf den Weg.

In Kooperation mit dem Verein Dorfleben Heiligengrabe wird das neue Bürgerhaus im Ort nun auch zu einem digitalen Erfahrungsort. „Wir arbeiten eng mit dem Verein Dorfleben als Betreiber des Bürgerhauses zusammen“, sagt Adelheid Borrmann.

Ulrike Martz (M.) vom Verein Dorfleben Heiligengrabe engagiert sich ehrenamtlich beim Computerkurs. Quelle: Christamaria Ruch

Projekt „Clever Altern“ und Verein Dorfleben Heiligengrabe arbeiten beim Digitalpakt Alter zusammen

Die drei Laptops und der mobile Drucker kommen etwa bei dem neuen Computerkurs in Heiligengrabe zum Einsatz. Dieser startete nun mit zehn Senioren aus dem Gemeindebereich und erstreckt sich über zehn Kurseinheiten. Nicht alle Kursbesucher verfügen über eigene Technik und nutzen deshalb die Laptops leihweise vor Ort.

Kursleiter für Computerschulung in Heiligengrabe fiel kurzfristig aus – Ersatz wird händeringend gesucht

„Wir möchten die Bürger mit der Nutzung von Laptops und unterschiedlichen Programmen vertraut machen“, sagt Deniz Öz. Doch der Computerkurs hat einen Haken: Der Kursleiter musste kurz vor der ersten Veranstaltung absagen. Somit stehen vorerst Adelheid Borrmann und Deniz Öz sowie Ulrike Martz vom Verein Dorfleben Heiligengrabe den Senioren zur Seite.

„Wir suchen händeringend einen neuen Kursleiter“, sagt Deniz Öz. Doch auch wenn dieser gefunden ist, sind das Team „Clever Altern“ und der Verein Dorfleben Heiligengrabe dabei. „Wechselweise wird jeweils eine von uns mitmachen und den Kursleiter unterstützen“, so Deniz Öz.

Zehn Senioren aus Heiligengrabe machen beim ersten Computerkurs in Heiligengrabe mit

Sieben Frauen und drei Männer über 60 Jahre machen bei dem Computerkurs mit. Ein wiederkehrendes Motiv bei den Kursbesuchern: Sie möchten unabhängig von ihren Kindern die Technik verstehen und beherrschen. Dabei bringen sie aus ihrem Berufsleben unterschiedliche Voraussetzungen mit, wie sich bei den Gesprächen herausstellte.

Deniz Öz unterstützt Wilfried Lüdke beim Computerkurs. Quelle: Christamaria Ruch

Dazu gehört auch Ulrich Growe aus Volkwig. „Mein Sohn hat nicht immer Zeit, mir alles zu erklären, hier möchte ich mehr über einzelne Programme erfahren“, sagte er. Petra Rieger aus Dahlhausen reiht sich ebenfalls ein: „Bisher kann ich die Bandbreite an Programmen nicht ausnutzen und muss immer meinen Sohn fragen“, sagt sie.

Für Wilfried Lüdke aus Blandikow steht fest: „Ich möchte meine Kenntnisse festigen, mich auch weiterbilden und Neues erlernen.“ „Clever Altern“ plant gemeinsam mit dem Verein Dorfleben Heiligengrabe auch weitere Kurse, wie etwa den Umgang mit dem Smartphone.

Für den Computerkurs mittwochs um 15 Uhr im Bürgerhaus in Heiligengrabe wird kurzfristig ein neuer Kursleiter auf Honorarbasis gesucht. Interessenten melden sich bei Deniz Öz vom Team „Clever Altern“ telefonisch unter 033984/50 98 99 oder per E-Mail unter clever-altern@t-online.de

Von Christamaria Ruch