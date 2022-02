Wittstock

Seine Umfrage in West- und Ostdeutschland zwischen 1990 und 1995 hatte für Wolfgang Dost ergeben, dass die Befragten mit der Prignitz wenig anfangen konnten. „Die könnte irgendwo im Osten liegen“, soll ein Tankwart in Füssen am Lech gesagt haben. „Die liegt in Bayern, ach ne, das ist ja die Pegnitz“, so eine Frau aus Lüdenscheid. Lediglich ein Leipziger vermutete sie zwischen Berlin und Rostock.

„Mittlerweile hat sich das schon gebessert, die Prignitz ist aber nicht so bekannt wie sie sein könnte und müsste“, sagt Wolfgang Dost. Denn der Landstrich zwischen Elbe und Mecklenburgischer Seenplatte habe durchaus viel zu bieten, wenn auch nicht Unmengen an Gewässern oder Berge.

Deshalb hat der Heimatforscher nun das Buch „Der Prignitzer, wie er ist, isst und lebt“ verfasst, welches er demnächst gemeinsam mit dem Tourismusverband Prignitz herausbringen will. Ziel ist es, die Region in der Region selbst und außerhalb bekannter zu machen. Alles natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Untermalt wird das Ganze durch Karikaturen des in Bantikow lebenden Zeichners Max-Otto Stoye. 30 Karikaturen sind im Buch zu finden.

20 Geschichten in niederdeutscher Sprache

Hinzukommen 80 Geschichten in hochdeutscher sowie 20 Geschichten in niederdeutscher Sprache. Letztere haben Heidi Schäfer und Ingrid Meckelburg vom Verein für Niederdeutsch in Brandenburg verfasst. Hoffnung, dass eine Region durch jede Art von Reklame bekannter wird, hat Wolfgang Dost vom Wörthersee in Kärnten erhalten.

Vor Jahren habe ihm eine Reiseleiterin dort berichtet, dass die Region früher kaum wer gekannt hätte. „Nach fünf bekannten Filmen haben wir dann aufgehört zu weinen“, soll sie gesagt haben. Gleiches erwartet der Heimatforscher für die Prignitz.

Der Prignitzer trinkt gern und isst viel

„Und wir haben durchaus einiges zu bieten in der Historie“, so Wolfgang Dost. So stand der erste Wegweiser im Norden Preußens ab 1702 im Amt Zechlin, dem östlichsten Zipfel der Prignitz. Mit Havelberg, Putlitz und Wittstock befänden sich zudem einige der ältesten Städte Brandenburgs in dem Landstrich.

Und wie ist nun der Prignitzer eigentlich? Laut Wolfgang Dost und seiner verwendeten Quellen zeichnet sich der Prignitzer durch ein geringes Maß an Bewegungsfreudigkeit aus und gilt zusammen mit den Mecklenburgern als eines der langsamsten Völker Mitteleuropas. Wenn man dem vor über 250 Jahren im Kloster Stift Heiligengrabe tätigen Pfarrer G.F. Hindenberg glauben darf, neigt der Prignitzer gern zum Alkohol.

„Wenn man sich zur Traue versammelt; so ist ein großer Teil der Gesellschaft schon besoffen“, schrieb er. Auch sei der Prignitzer kein Gourmet, sondern esse im Übermaß. Wobei nun Wolfgang Dost auch das Kulinarische der Region hervorhebt, etwa das ursprünglich aus Kyritz stammende Starkbier „Mord und Totschlag“. Aber auch die Brote, die beim Bassewitz-Fest verteilt werden.

Die Mischung aus Historie, Lokalkolorit, Platt und Illustration greift zudem Anekdoten aus der Verkehrsgeschichte auf. So sollen etwa die Lokführer der ehemaligen Bahn zwischen Wittstock und Mirow den Zug mit Passagieren auf der Strecke stehen gelassen haben, um heimlich im Baalsee zu baden und danach in der Schenke etwas zu sich zu nehmen.

80 Seiten und 12 Kapitel umfasst das neue Buch. „Wir wollen es Mitte März herausbringen“, kündigt Wolfgang Dost an. Vorgestellt werden soll es voraussichtlich erstmal in Wittstock und Zaatzke.

