Heinz Godehard aus Wittstock ist ein ganz besonderer Mann. Denn er schaffte, was nur den wenigsten gelingt: Seit 70 Jahren ist er seinem Hobby treu. So lange gehört er dem Städtischen Männerchor 1836 Wittstock an – genau genommen sind es sogar schon zwei Monate mehr.

Großen Pokal überreicht

Für so viel Ausdauer und Spaß am Singen überreichte ihm der Vereinsvorsitzende Manfred Schiewe am Freitagabend einen großen Pokal. „ Heinz hat nach dem Krieg auch viel dafür getan, dass der Chor wieder aufgebaut wurde“, sagte Schiewe bei der gemütlichen Zusammenkunft der Sänger und dankte zudem Godehards Ehefrau Eva-Maria mit einem Blumenstrauß dafür, „dass sie das alles mitgemacht hat – jeden Dienstag die Proben“. Etwas später am Abend stieß auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann dazu, um dem Jubilar seine Glückwünsche zu überbringen.

Heinz Godehard ist 89 Jahre alt – und als Erster Tenor noch immer gut bei Stimme. Im Kreise seiner Sangesbrüder hob er an dem Abend im Hof der Wittstocker Gaststätte „Ausspann 27“ zu einem Lied an.

Eine seltene Gelegenheit

Es war eine seltene Gelegenheit, den Chor aktiv zu erleben. Denn eigentlich ruht die Vereinsarbeit zurzeit – der Corona-Krise wegen. Es gibt weder Proben noch Auftritte. Mit Mundschutz singen? Weite Abstände zwischen den Sängern einhalten? Was bliebe dann noch von dem, was einen Chor ausmacht?

Heinz und Eva-Maria Godehard aus Wittstock (Mitte) inmitten der Sangesbrüder des Städtischen Männerchors 1836 Wittstock. Quelle: Björn Wagener

„Wir sind ein wenig aus dem Rhythmus geraten“, fasst Heinz Godehard die schwierige Gesamtsituation treffend zusammen. Beim Neujahrsempfang in der Wittstocker Stadthalle waren die Sänger zum bislang letzten Mal zu hören.

Die Zwangspause dauert an

Und noch ist ein Ende der Pause nicht in Sicht. Etwa fünf Auftritte hat der Städtische Männerchor 1836 Wittstock im Jahr – darunter sind normalerweise feste Termine wie der „Sagenhafte Abendspaziergang“ jeweils im August in Wittstock oder auch der Weihnachtsmarkt. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders.

Heinz Godehard kam im Juni 1950 gemeinsam mit einem Freund erstmals zu einer Probe des Wittstocker Männerchores. Beide wurden direkt zum Singen eingeladen und waren etwas überrascht, weil sie sich eigentlich das Ganze zunächst einmal nur anschauen wollten. Aber die Freude am Singen war entfacht – und die jugendlichen Stimmen gefielen dem Chorleiter. Es war der Beginn einer langen Leidenschaft.

Heinz Godehard aus Wittstock ist 89 Jahre alt und seit 70 Jahren Mitglied im Städtischen Männerchor 1836 Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Zu DDR-Zeiten, sagt er, hätten Vorgaben gegolten, wie viel altes und neues Liedgut gesungen werden musste.

Vielseitiges Repertoire

Heute gibt es solche Einschränkungen nicht mehr. Der Städtische Männerchor hat ein vielseitiges Repertoire – von Frühlingsliedern über Songs von Udo Jürgens bis hin zu klassischen Melodien.

Die musikalische Leitung hat Kantor Uwe Metlitzky inne. Geprobt wird in der Kantorei. Godehard mag sowohl die temperamentvollen als auch die ruhigen Töne. Ein Lieblingslied? Mmmh, vielleicht „Brüder, reicht die Hand zum Bunde“ oder Werke von Beethoven. Das Notenlesen brachte er sich selbst bei. Früher spielte er auch Akkordeon und Keyboard. Heute genügt ihm allein seine Stimme.

Im Alter wird das Singen anstrengender

„Im Alter wird das Singen anstrengender, vor allem wegen der Luft“, sagt Heinz Godehard. Ans Aufhören denkt er deshalb aber nicht. Auch sonst ist er noch sehr aktiv, fährt gern Fahrrad und kümmert sich mit seiner Frau um die Pflege von Haus und Grundstück. „Da hat man genug zu tun“, sagt Eva-Maria Godehard. Das Paar ist seit 62 Jahren verheiratet.

Das Durchschnittsalter des Chores mit seinen 20 Mitgliedern liegt bei 66 Jahren, verkündete Manfred Schiewe an dem Abend, der selbst seit 46 Jahren mit von der Partie ist. Der jüngste Sangesbruder heißt Heiko und ist Jahrgang 1975. „Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden“, sagt Schiewe. Gern würden die Sänger interessierte junge Leute in ihrer Mitte aufnehmen, „aber die singen und hören heute wohl eher andere Sachen.“

