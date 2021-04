Freyenstein

Der Riese in der Marienkirche in Freyenstein ragt vier Meter in die Höhe und erinnert in seiner Form ein wenig an eine viereckige überdimensionale Schultüte. Das gilt auch für seine 26 Brüder aus Kiefernholz.

Die insgesamt 27 Schallbecher der Heise-Orgel gehören zum Posaunenregister des Instrumentes. Es heißt so, weil sein Klang an den einer Posaune erinnert. Die Schallbecher werden stufenweise immer kleiner – bis zum kleinsten, der es immerhin noch auf 80 Zentimeter bringt.

Für den guten Ton

Alle zusammen „sorgen dafür, dass sich das Tonvolumen der Heise-Orgel in der Kirche in Freyenstein voll entfalten kann“, wie Hartmut Beyer von der Firma Alexander-Schuke-Orgelbau aus Werder sagt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Rolf Pietrusky war er Montag und Dienstag damit beschäftigt, die Schallbecher in der Orgel zu installieren.

Damit ist die Restaurierung der Orgel abgeschlossen. Sie hatte im April 2020 begonnen. Damals wurden die wurmstichigen Orgelpfeifen ausgebaut, damit sie in der Werkstatt der Fachfirma überarbeitet werden konnten. Die Fraßschäden am Holz hatten dafür gesorgt, dass die Pfeifen keine sauberen Töne mehr erzeugen konnten.

Mitte März 2021 begann der Wiedereinbau der neu aufgebauten Orgelpfeifen. Das Material wurde zum Teil ersetzt. Neues und altes Holz schmiegt sich seitdem aneinander und verleiht dem Instrument neue Kraft. Der Einbau der noch fehlenden 27 Schallbecher komplettieren das Instrument nun vollends.

Brenneisen als Werkzeug

Bei den Arbeiten an der Orgel kam sogar ein Brenneisen zum Einsatz. Dabei geht es um jenen Punkt, an dem die Pfeife auf der Bohrung unten aufsitzt. „Das macht man einerseits, damit dieser kleine Bereich glatt und rund wird, andererseits, damit die Gerbsäure, die im Eichenholz enthalten ist, das aufsitzende Blei nicht angreift. Ist die Kontaktfläche gebrannt, hat die Gerbsäure keine Chance. Das macht man schon seit Jahrhunderten so – bis heute“, erklärt Hartmut Beyer.

Die Orgel in der Freyensteiner Kirche gilt als die größte in Deutschland noch erhaltene Orgel des Orgelbaumeisters Gottlieb Heise. Sie stammt aus dem Jahr 1841. Die gesamte geförderte Restaurierung koste etwa 55.000 Euro, wie Friedhelm Kanzler von der örtlichen Kirchengemeinde sagt. Unterstützung kam bei der Finanzierung der Arbeiten von den CDU-Bundestags- und Landtagsabgeordneten Sebastian Steineke und Jan Redmann.

Dankeschön für alle Unterstützer

Am 20. Juni ist eine Dankeschön-Veranstaltung an der Kirche geplant. Sie richtet sich an alle Unterstützer der verschiedensten Sanierungsarbeiten an der Kirche seit 2008. Sie sorgten dafür, dass sich das Gotteshaus heute wieder in einem erfreulichen Gesamtzustand befindet.

In welchem Rahmen die Veranstaltung dann möglich sein wird, ist heute coronabedingt noch nicht abzusehen. Laut Friedhelm Kanzler solle sie im Außenbereich stattfinden. Geplant sei außerdem ein Gottesdienst sowie zwei Ausstellungen in der Kirche.

Von Björn Wagener