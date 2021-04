Biesen

Eleganter Gang, feine Beine und gut bemuskelt in Rücken und Keule. Wenn bei einer Misswahl die Jury zu diesem Urteil kommt, kann es sich nur um die schönsten Rinder handeln.

Beim Best of, dem 12. Deutschen Färsenchampionat, kamen jetzt im Rahmen der digitalen Elite-Auktion in Groß Kreutz die besten Fleischrindfärsen unter den Hammer. Die Agrargesellschaft in Biesen schickte Herefordfärse „Belladonna“ ins Rennen. Und landete den besten Auktionspreis ihrer Rasse.

„Belladonna“ ist der Star in Groß Kreutz

Die Färse „Belladonna“ verzückt immer wieder ihren Züchter Marcus Fritz: „Sie hat einen eleganten Gang, ein feines Skelett und bringt jetzt 682 Kilogramm auf die Waage.“ Bei einer Färse handelt es sich um ein geschlechtsreifes Rind bis zur ersten Kalbung. „Belladonna“ ist zwei Jahre alt und seit 3,5 Monaten tragend.

Auch der Auktionator Torsten Kirstein zeigte sich bei der Präsentation begeistert von ihrem Erscheinungsbild. „Das ist eine absolut hervorragende Herefordfärse“, sagte er. Und: „Das ist die Kombination aus Bella und Donna“, und bedeutet schöne Frau. Ebenso punktet die Färse mit Spitzenwerten bei ihrer Abstammung.

Mit der coronabedingten Online-Auktion fanden die sieben Veranstalter eine Alternative zur Präsenzauktion. 82 Färsen in sieben Rinderrassen waren laut Katalog angemeldet; die Auktion erstreckte sich über mehr als vier Stunden

Ein Filmteam drehte zuvor im Auftrag der Rinderproduktion Berlin-Brandenburg (RBB) in Biesen. „Belladonna“ zeigte sich dabei als Profi. „Das war eine sehr gute Aufnahme, die Färse war ganz ruhig und nach 20 Minuten waren Film und Fotos fertig“, sagt der 34-jährige Marcus Fritz.

Imagefilm überzeugt Bieter am Bildschirm

Führt bei einer Präsenzauktion der Züchter sein Tier live durch den Ring, muss nun der Film die Bieter am Bildschirm überzeugen. „Belladonna“ punktete auch als charakterstark, also mit ruhigem Wesen.

Die Rinder der Extraklasse hießen „Flipflop“, „Erika“ oder „Frederike“ und verzückten „mit bester Funktionalität und ausgewogener Beckenlage“ den Auktionator. Eine „ausgewogene Beckenlange“ ist gut für die Kalbung und für den gleichmäßigen Fleischansatz.

Die Auktion in Groß Kreutz fand pandemiebedingt online statt. Auktionator Torsten Kirstein (r.) bringt bei der Eliteauktion 82 Färsen in sieben Rinderrassen unter den Hammer. Quelle: Christamaria Ruch

Färsen mit „hohen Trachten und super Klauen“ stehen höher und besser auf ihren Klauen. Diese Stellung lässt sich mit Frauen in Stöckelschuhen vergleichen. Sind Rücken und Keule gut bemuskelt, verspricht das viel Fleischansatz. Ist eine Färse hornlos, wird das Unfallrisiko minimiert.

Bei den Herefordfärsen stellten sich schließlich vier Tiere der digitalen Elite-Auktion für Fleischrindfärsen. Züchter und Herdenmanager Marcus Fritz, sein Vorgänger Manfred Knaut und Geschäftsführer Burkhard Schultz verfolgten am Bildschirm den Kampf um den höchsten Preis.

Doch die gewohnte Atmosphäre lässt sich nur schwer in ein digitales Format pressen. „Heute bin ich nicht aufgeregt, weil wir nicht vor Ort dabei sind“, sagt Marcus Fritz. Trotzdem spürt er langsam die Spannung. „Bei der Auktion vor Ort wird vor Beginn leichte Musik gespielt und man fiebert mit, wenn man die Tiere durch Ring führt“, sagt Marcus Fritz.

Züchter Marcus Fritz (v.l.), Burkhard Schultz und Manfred Knaut verfolgen von Biesen aus die Online-Auktion und freuen sich über den besten Auktionspreis von „Belladonna.“. Quelle: Christamaria Ruch

Auch der Austausch und das Wortgeplänkel mit den anderen Züchtern fehlen. Vieles geht am Bildschirm unter. „Das macht die Online-Auktion einsam“, sagt Manfred Knaut. Dennoch sind sich die Männer einig: „Das ist eine gute Alternative, sonst würde ja alles ausfallen. Der Charakter der Tiere kommt bei den Filmen originalgetreu rüber, da kann man sie gut einschätzen.“

Spannung bis zur letzten Minute

Zwei Tage vor der Auktion konnten die potenziellen Käufer vorab ihre ersten Gebote abgeben. Für tragende Färsen liegt das Mindestgebot bei 1800 Euro. Schon zu diesem Zeitpunkt punktet „Belladonna“ und schüttelt ihre Hereford-Konkurrentinnen ab. „Das ist ein gutes Zeichen, wenn schon vor der Auktion Bewegung in den Preis kommt“, sagt Marcus Fritz.

„Belladonna“ startet schließlich mit dem höchsten Vorabgebot in Höhe von 2500 Euro. Andere Färsen ihrer Rasse haben das Nachsehen. „Geben Sie die Siegerrichtung vor und bieten Sie mit“, heizt Torsten Kirstein „Belladonnas“ Auktion weiter an. Immer wieder wirbelt der Auktionator den Hammer durch die Luft, lässt ihn kreisen, redet sich dabei um Kopf und Kragen und verzögert den Zuschlag.

Die drei Männer der Agrargesellschaft in Biesen rücken näher an den Bildschirm, sie klatschen und werfen Wortfetzen in den Raum. „Belladonna“ geht schließlich für 2900 Euro an einen Züchter nach Niedersachsen in die Lüneburger Heide. „Das ist ein richtig guter Preis, auch 2500 Euro wären schon gut gewesen“, freut sich Marcus Fritz.

Von Christamaria Ruch