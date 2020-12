Neuruppin

Unter dem Einfluss von Alkohol stand eine 24-jährige Seat-Fahrerin, die die Polizei am Samstag gegen 6.30 Uhr an der A 24 zwischen Herzsprung und Neuruppin aus dem Verkehr gezogen hat. Beamte kontrollierten die Frau auf einem Parkplatz an der Autobahn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Auto gehörte der Zimmernachbarin

Wie sich herausstellte, war die Frau aus einer Klinik für Sucht- und Psychotherapie in Niedersachsen getürmt. Zudem war der 24-Jährigen nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss der Führerschein entzogen worden. Den Schlüssel des Seat, mit dem sie am Samstag unterwegs war, hatte sie offenbar ihrer Zimmernachbarin in der Suchtklinik gestohlen.

Die Polizisten brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend sei die Frau bis auf Weiteres stationär aufgenommen worden, um sie später in die Klinik in Niedersachsen zurückzubringen, aus der sie geflüchtet war.

