Herzsprung

Am Mittwoch gegen 15 Uhr verlor ein 72-jähriger Prignitzer in seinem Pkw auf der A 24 auf Höhe der Anschlussstelle Herzsprung in Richtung Hamburg offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auto prallt gegen Mittelleitplanke und landet im Graben

Das Fahrzeug geriet von der rechten auf die linke Fahrspur, prallte gegen die Mittelleitplanke und landete letztlich rechts neben der Fahrbahn im Graben.

Fahrer wird leicht verletzt – Schaden bei rund 10 000 Euro

Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Fahrer in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste geborgen werden, der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.

Von MAZonline