Herzsprung

Während des am Montag über der Region wütenden Gewitters stürzte gegen 15.30 Uhr ein Baum auf die Autobahn 24 zwischen der Raststätte Walsleben-Ost und der Anschlussstelle Herzsprung. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Richtungsfahrbahn Hamburg war für anderthalb Stunden vollgesperrt. Es kam zu einem Rückstau von zehn Kilometern.

Weiterer Baum stürzte auf Parkplatz

Ein weiterer Baum stürzte auf einem Parkplatz an der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Herzsprung und der Raststätte Walsleben-West in Fahrtrichtung Berlin so um, dass dort gerade parkende Autofahrer den Parkplatz für etwa zwei Stunden nicht verlassen konnten. Auch hier kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr entfernte den Baum schließlich.

Von MAZ-online