Herzsprung

Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten am Dienstagvormittag einen 31-jährigen Fahrer am Steuer eines Lkw-Gespannes auf dem Parkplatz Rossower Heide in Fahrtrichtung Hamburg.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lkw-Fahrer pustet über 3 Promille – Bluttest weist Drogen nach

Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert, deshalb ordneten die Beamten einen Atemalkoholtext an. Dieser ergab einen Wert von 3,07 Promille. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten jedoch keine Drogen gefunden werden.

Führerschein entzogen – Anzeigen erstattet

In der Inspektion in Neuruppin entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der 31-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline