Herzsprung

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der A24 – etwa fünf Kilometer vor dem Rasthof Walsleben in Richtung Hamburg. Zwei Kinder, die sich in einem Auto befanden, wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Drei Fahrzeuge beteiligt

Die Autobahnpolizei beschreibt den Hergang so: Ein Pkw fuhr auf einen anderen auf. Ein drittes Fahrzeug, das auswich, bekam Trümmerteile ab. Die Folge war ein etwa anderthalbstündiger Stau. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei.

Von Björn Wagener