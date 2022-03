Vor wenigen Tagen hatte sich Sabine Hadel von der gleichnamigen Hundephysiotherapie in Dranse an den Tierfutterhandel in Wittstock gewandt. Die Therapeutin wollte den Tieren im Kriegsgebiet in der Ukraine helfen, die derzeit ebenso wie die Menschen unter den Folgen des russischen Angriffs leiden. Schon kurz darauf war ein großes Hilfspaket unterwegs gen Osten.