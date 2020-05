Wolfgang Dost feiert 80. Geburtstag in Wittstock – coronabedingt vor seinem Haus

Wittstock

Großes Hallo am Montag im Rote-Mühle-Weg in Wittstock: Vor dem Haus von Wolfgang Dost spielt das Wittstocker Blasorchester Geburtstagsmelodien – viele Gratulanten haben sich eingefunden. Auch wenn coronabedingt auf Umarmungen und aufs Händeschütteln verzichtet werden muss, so tut das der guten Laune keinen Abbruch: Historiker Wolfgang Dost wird 80 Jahre alt – und alle wollen dem Ehrenbürger der Stadt und langjährigen Stadtverordneten ihre Aufwartung machen.

Allen voran die Bürgermeister der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe, Jörg Gehrmann und Holger Kippenhahn. „Lieber Wolfgang, zum Geburtstag möchten wir dir die besten Glückwünsche übermitteln. Bleib so, wie du bist. Die Stadt Wittstock kann sich rühmen, einen solchen Ehrenbürger ihr Eigen nennen zu dürfen“, sagt Gehrmann.

Anzeige

Ehrenbürger in Wittstock und Heiligengrabe

Holger Kippenhahn weist bei seinen Glückwünschen darauf hin, dass der Jubilar seit Januar auch Ehrenbürger der Gemeinde Heiligengrabe ist. „Wir Sachsen fühlen uns in der Ostprignitz wohl“, sagt Kippenhahn vor dem Hintergrund, dass beide sächsische Wurzeln haben. „Alles Gute –und wir werden das noch richtig feiern“, so Kippenhahn in Anbetracht der derzeit schwierigen Corona-Situation.

Weitere MAZ+ Artikel

Gratulanten übergeben Geschenke. Quelle: Björn Wagener

Burkhard Schultz, der Vorsitzende der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung, übermittelt die Glückwünsche im Namen des gesamten Gremiums. „Wir danken dir für die vielen Dinge, die du für die Stadt getan hast“, sagt er und überreicht dem Jubilar einen Fliederstrauß aus Biesen – als Symbol für die lokal verfügbaren Dinge. „Man muss nicht immer alles von irgendwoher heranschleppen.“

Es folgen viele weitere Gratulanten mit kleineren und größeren Geschenken – darunter etliche Vertreter aus dem Bereich Tourismus. Wolfgang Dost leitete von 1987 bis 2004 die heutigen Kreismuseen Alte Bischofsburg.

Der Jubilar ist überrascht

„Das ist eine große Überraschung. Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Dost angesichts des bunten Geburtstagstreibens vor seiner Haustür und dankt allen Gratulanten. „Ich fühle mich mit der Region verbunden. Wittstock ist meine Stadt. Dazu gehört aber auch die enge Verbindung zu unserer Nachbargemeinde Heiligengrabe.“

Um den „Unterhaltungswert zu erhöhen“ berichtet der Jubilar am Montag von drei merkwürdigen Geschenken, die in der Vergangenheit an ihn herangetragen wurden. Dabei ging es um das Ernst-Lück-Denkmal, das einst vor dem OTB in Wittstock stand, und dessen Besitzer er heute sei.

Als zweites Geschenk nannte er das Kunstwerk „Dialogue Constructiviste“, das lange Zeit an Wittstocks Ortseingang aus Richtung Pritzwalk stand und ob seiner an einen Verladekran erinnernde Optik polarisierte. Ein gewisser „Rambo“ habe vorgeschlagen, Wolfgang Dost solle sich das „Produkt“ doch in den eigenen Garten stellen, wenn er es denn so möge.

Vier Jahre Besitzer einer Mig 21

Das dritte Geschenk war ein reparaturbedürftiges russisches Jagdflugzeug Mig 21. Es sollte eigentlich zu Wittstocks 750-Jahr-Feier 1998 durch die Innenstadt rollen, passte aber nicht um alle Ecken. „Da der damalige Landrat Christian Gilde nicht erlaubte, dass das Museum die Mig 21 als Eigentum führt, war ich vier Jahre lang Besitzer dieses Flugzeugs“, so Dost.

Bei kleinen Häppchen und vielen Gesprächen klang die Geburtstagsüberraschung aus. Organisiert worden war sie vom Stadtverordneten Günter Lutz. Unterstützt worden sei er dabei von der Stadt. „Eigentlich wollten wir eine Vorbeifahrt machen“, sagt er. Dann habe man sich aber doch für ein kleines Stelldichein entschieden.

Von Björn Wagener