Vier Geschichten erzählen vom Kriegsende in Wittstock

Wittstock

An diesem Freitag, 8. Mai, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Auch für Wittstock und Umgebung bedeuteten die Ereignisse im Frühjahr 1945 eine Zäsur. Sie waren geprägt von letzten Abwehrkämpfen, Gewalt und unvorstellbarem Leid aber auch Hoffnung auf einen Neuanfang. Der Wittstocker Historiker und Heimatforscher Wolfgang Dost hat in dem Zusammenhang vier Geschichte, oder wie er es beschreibt „Bilder“, verfasst, die sich mit den Ereignissen und persönlichen Schicksalen befassen.

„Kriegsidylle“ Wittstock

Wittstock sei im Zweiten Weltkrieg relativ wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. So erklärte es 1961 ein Stadtführer, der uns junge, ortsfremde Lehrer mit der Stadt vertraut machte. Er meinte damit wohl in erster Linie die Zerstörung durch alliierte und russische Bomber. Tatsächlich blieb die historische Innenstadt davon verschont.

Als am 25. April 1945 in den Nachmittagsstunden eine schwarze Limousine vor Wittstocks erstem Hotel – dem „Deutschen Haus“ – hält, wähnt man sich in einer kriegsfernen Idylle. Das scheint auch der schneidige Gast zu denken, der dem Auto entsteigt: Reichsaußenminister von Ribbentrop. Im Gespräch mit einigen höheren Offizieren fordert er zum Durchhalten auf, denn in einem Vierteljahr könnte die „Rettung” kommen.

Schon kurze Zeit später greift die harte Realität unbarmherzig zu. Ein Arzt wird gerufen, denn ein Lazarettzug steht gegen 15 Uhr auf der Berliner Strecke vor Wittstock: 700 Soldaten, meist Schwerverletzte, zusammengedrängt in Viehwagen, kein Verbandmaterial, keine Tabletten, keine Medikamente, kein Arzt, nur eine Krankenschwester. Weinende, Schreiende, Stöhnende. „Das ist der Untergang”, meinte der hinzugerufene Arzt.

Dieses Elend sehen die Wittstocker nicht, sie sehen ein anderes: die durch die Stadt ziehenden Trecks, meist in Richtung Norden: „Eine Reihe von circa 1000 weiblichen KZ-Angehörigen marschiert durch die Stadt, ein erbarmungswürdiger Anblick, junge Mädchen und alte Frauen, zum Teil barfuß, zum Teil in Hausschuhen, sogar ein Fuß nackt, der andere im Schuh. Im Ausländerbarackenlager vor der Stadt liegen 300 Jüdinnen, die sich dem Zug anschließen sollen.” (Quelle: Kempowski, Abgesang 45, Seite 151/152).

Kein Einzelschicksal

Drei Tage nach den Ereignissen vom 25. April traf das Schicksal den 21-jährigen Wulfersdorfer Erhard Wille. Tage zuvor hatte er großes Glück, als ihm, von den Russen gefangen genommen, beim Marsch durch ein Waldgebiet die Flucht gelang. Sein Ziel: nach Hause, nach Wulfersdorf.

Fast eine Woche arbeitete er sich Tag für Tag nach Norden voran und war schließlich nahe Grieben bei Neuruppin. 50 Kilometer bis nach Hause! Doch am 28. April griffen ihn die Russen auf. Erst am 6. November 1949, mehr als vier Jahre danach, gelangte Erhard Wille wieder nach Wulfersdorf. (Quelle: Wille, Einer vom Jahrgang 24 – Vom Kaukasus zurück bis Berlin; Teile 1 und 2).

Kriegsopfer im heutigen Landkreis OPR. Das waren KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, unschuldig getötete Zivilisten, Rotarmisten und Soldaten der Wehrmacht … und … und … und. Quelle: Regionalverlag, Peter Pusch

Während die gefangenen deutschen Soldaten oft einen mehrjährigen Aufenthalt als Arbeitskräfte irgendwo zwischen Workuta, Ural oder Kaukasus erlebten, waren die Gefahren für die deutschen Familien anderer Art: Diebstähle, Gewalt, Vergewaltigungen, Suizide. Die zahllosen Trecks von Vertriebenen aus dem Osten wurden ergänzt durch jene, die vor den heranrückenden Russen entkommen wollten.

Friedrich Sachse beschreibt in seinem Tagebuch „Auf der Flucht ins Ungewisse“ die letzten Tage vor dem Einmarsch der Russen, letztlich eine Reise mit dem Zug von Neustrelitz über Wittstock, Heiligengrabe, Pritzwalk, Parchim nach Norden und zurück. Aufregung, Entbehrung, Engstirnigkeit, Parolen von verschiedenen Seiten und über allem furchtbare Angst vor den Russen und der Zukunft.

Ein Rest lokaler Widerstand

Die Dörfer Sewekow und Berlinchen hätten sich wohl so verhalten wie andere auch: Bei Ankunft der Russen die weiße Fahne hissen und sich in Stille dem Schicksal fügen. Eine Marineeinheit, die bereits seit Fürstenberg und Mirow die Russen aufzuhalten versuchte, hatte sich am 1. Mai in Sewekow verschanzt und leistete sinnlosen Widerstand. Ein großer Teil des Dorfes wurde Opfer der Flammen.

Aus einem Brief von Major Kimmerling, der für die Verteidigung der Dörfer verantwortlich war, wissen wir nicht nur um die Ängste der Einheimischen, sondern auch über die der Verteidiger. Militärisch sah man keine Chance. Aber es herrschte da und dort Befehlstreue und bei einigen immer noch der Glaube an den Führer.

In Berlinchen sollte ein Flakgeschütz am Ortsausgang die Rote Armee so lange wie möglich aufhalten. Quelle: privat

Andere hatten sich zwischenzeitlich mit den letzten fahrbereiten Lkw davongemacht. Ein sich auflösender Trupp flüchtete aus dem brennenden Berlinchen. Verglichen mit diesen beiden Dörfern war der Widerstand in Wittstock zum Glück für die Bewohner bescheiden. Ein kleines Widerstandsnest in der Rheinsberger Siedlung wurde liquidiert. Der spätere Ehrenbürger Wittstocks, Konstantin Iwanowitsch Schein, nahm die Stadt kampflos ein.

Der Krieg kehrt heim

Bereits Ende des Jahres 1943, am 26. November, lernte Wittstock die Schrecken des Krieges aus der Luft kennen. Ein Luftmine detonierte in der Nähe des Gaswerkes und legte die gesamte Gasbeleuchtung und -versorgung lahm. Von nun an schaute man kritischer zum Himmel, wenn Flugzeuge, zumeist der britischen Royal Air Force, ihre Bombenlast über die Achse Rostock-Krakow-Wittstock-Oranienburg nach Berlin flogen. Allein am 29. Januar 1944 – während der sogenannten „Schlacht um Berlin” – überflogen 677 britische und australische Maschinen unser Gebiet.

Zwei Ereignisse des letzten Kriegsjahres sind auch heute noch nicht vergessen, zumal es noch Zeitzeugen gibt. Am 22. Februar 1945 bombardierten amerikanische Flugzeuge erst das Dorf Grabow und anschließend die Wittstocker Ostmarksiedlung. 70 Tote waren das traurige Ergebnis. Sie seien „den Opfertod” für Führer, Volk und Vaterland gestorben, so hieß es in der „Kreiszeitung” vom 24. Februar 1945.

Neuanfang 1945: Das Foto zeigt (v. l.) Bürgermeister Franz Wolter, den ersten sowjetischen Stadtkommandanten und Vizebürgermeister Ulrich Freyer 1945. Quelle: Kreismuseen Alte Bischofsburg

Noch schlimmer der Angriff auf den mit V2-Raketen beladenen Zug am Pritzwalker Bahnhof mit mehr als 200 Toten. Nicht zu Unrecht wurde von „Endzeitstimmung” gesprochen. Vertriebene, Flüchtlingstrecks, ruinöse Städte und hungernde, zum Teil hilflose Menschen waren das Ergebnis nationalsozialistischer Politik. Der Krieg war heimgekehrt – dorthin, wo er ausgelöst worden war – nach Deutschland. Da sind 75 Jahre Frieden, zumindest in Europa, ein gutes Zeichen.

* Über den Autor: Wolfgang Dost ist Historiker, Heimatforscher und Herausgeber zahlreicher Publikationen, die sich mit der Region beschäftigen. Er hat bis 2004 die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock geleitet.

Von Wolfgang Dost