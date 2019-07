Wittstock/Dosse Wittstock - Sommertheater vor der Stadtmauer auf der Landesgartenschau Eine Theaterbühne vor der Wittstocker Stadtmauer ist einzigartig. Das historische Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ punktet bei den Besuchern der Landesgartenschau. Sie erlebten bestes Boulevardtheater.

Theater an der Stadtmauer Beim historischen Lustspiel punktet am Samstag Abend der Amtshof in Wittstock mit seiner Kulisse. Quelle: Christamaria Ruch