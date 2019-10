Hobbyautoren präsentieren Kurzgeschichten

Freyenstein

2012 hatte er begonnen, der Kurs „Biografisches Schreiben“. Damals noch an der Volkshochschule in Wittstock. Über einige Jahre hinweg trafen sich die Teilnehmer dann in Eigenregie. „Zweimal im Jahr hatten wir uns ausgetauscht und gemeinsam Texte verfasst“, berichtete Teilnehmerin Uta Köhn. Mittlerweile finde der Kurs wieder an der Volkshochschule statt, wegen der großen Nachfrage.

Sechs der Hobbyautoren hatten sich am Dienstag in der Schlossbibliothek Freyenstein zusammengefunden, um ihre Kurzgeschichten und Gedichte vorzutragen. „Das ist schon Tradition, dass der Kurs die Texte zu Gehör bringt“, sagte Wittstocks Bibliotheksleiterin, Georgia Arndt.

Uta Köhn, Gabriele Merten, Manfred Haßfeld und Heidi Morling waren vielen Freyensteinern schon bekannt und quasi Kursteilnehmer der ersten Stunde. Frisch dabei sind Ute Belik und Andrea Voß aus Wustrau. Bevor am Dienstag aber gelesen wurde, durften sich die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen versorgen. Dann begann die Lesung zum Thema „Mobil sein“. Den Anfang machte Heidi Morling mit Erinnerungen an ihre Fahrschulzeit in Wittstock.

Pilgerwanderung nach schwerer Krankheit

Über ihre Pilgerwanderung auf dem Jacobsweg durch Brandenburg nach einer Krebserkrankung berichtete Andrea Voß. „Es tat gut, unter Leuten zu sein, die ein ähnliches Schicksal wie ich durchlebt hatten“, sagte sie mit Blick auf die Pilgergruppe. Sie habe dadurch neue Kraft schöpfen können und will die Gedanken dazu noch in einer größeren Geschichte fortsetzen, wie sie ankündigte.

Manfred Haßfeld träumte in seiner Geschichte vom „Wilden Westen“. Den konnte ein DDR-Bürger zunächst nicht einfach so erreichen. dafür seien nach der Wende aber „Goldgräber“ aus dem westen in den „Wilden Osten“ gekommen. Sein Protagonist reiste dann nach Amerika, wo ihm bei einer Wüstenfahrt der Sprit knapp wurde.

So weit hätte sich Ute Belik wohl kaum getraut. Sie berichtete in ihrer Geschichte über die Flugangst, die sie allein schon auf der Strecke Berlin-Köln gehabt hatte. Bis Sri Lanka war Gabriele Merten hingegen gereist und Uta Köhn hatte die Jahrtausendwende im italienischen Ronco verbracht. Davon gab es an der Grenze zur Schweiz und in der Schweiz übrigens mehrere, was für Verwirrung bei ihr und ihrem damaligen Freund gesorgt hatte.

Im Folgenden erfuhren die Zuhörer einiges über die Ferienkinderlandverschickung von Gabriele Merten, Manfred Haßfelds Alpenreise und Heidi Morlings Harz-Aufenthalt. „Wer Lust hat, wir sind immer offen für weitere Schreiber“, warb Uta Köhn für den Kurs.

