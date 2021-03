Wittstock

Bei der Gründung der Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock (HTW) am 1. März 1991 war André Basedow zwei Jahre alt. Heute ist er 32, arbeitet seit neun Jahren im Unternehmen und zum 1. Januar zum Geschäftsführer aufgerückt. Nun reiht er sich neben den geschäftsführenden Gesellschaftern Uwe Schedel und Torsten Köhring ein.

HTW ist das größte Bauunternehmen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und blickte in dieser Woche auf sein 30-jähriges Jubiläum zurück. „Beim Start hatten uns die Verbände der Bauindustrie und des Bauhandwerks Berlin-Brandenburg prophezeit, dass wir nicht lange am Markt bestehen“, erinnert sich Uwe Schedel.

Der 63-Jährige sieht in den starken Mitarbeitern sowie in der guten geografischen Lage von HTW die Antwort für die ungebrochene Kontinuität.

Die Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock erreicht Umsatzrekord

„Der Gesamtumsatz von HTW über die 30 Jahre liegt bei rund 425 Millionen Euro“, sagt Uwe Schedel. 2020 überschritt der Jahresumsatz erstmals die 30-Millionen-Euro-Grenze. Das ist eine historische Wegmarke. Damit ging die Corona-Krise im vergangenen Jahr spurlos an HTW vorbei. „Es wird aber absehbar schwieriger werden“, so Schedel. Denn auch die öffentliche Hand spürt die Corona-Krise wegen steuerlicher Mindereinnahmen.

Alles begann 1959 mit dem Kreisbaubetrieb Wittstock

Die Erfolgsgeschichte begann bereits 1959. Damals entstand in Wittstock der Kreisbaubetrieb, in dem bis zur politischen Wende 300 Angestellte arbeiteten. Daraus ging am 1. März 1991 HTW mit 75 Mitarbeitern hervor. Heute sind dort gut 95 Mitarbeiter tätig. Im Sommer kann diese Anzahl mit den Subunternehmern auf bis zu 160 Mitarbeiter anwachsen.

Viele Mitarbeiter sind langjährig dabei. Mehr als 100 Auszubildende haben im Bereich Hoch- und Tiefbau oder Büromanagement gelernt. Hinzu kommt das Angebot dualer Studiengänge. „Wir haben jährlich fünf Ausbildungsplätze“, sagt Torsten Köhring. Händeringend sucht auch HTW Nachwuchs im Handwerk. „Nur wenige wollen das noch machen“, so Köhring.

2020: Der Ersatzneubau der Kreisverwaltung an der Neustädter Straße in Neuruppin. Quelle: HTW

HTW ist 30 Jahre alt und breit aufgestellt

Die beiden von HTW gegründeten Unternehmen Innenausbau Wittstock (IAW) sowie Fenster- und Türen Wittstock (FTW) wurden Ende 2011 und Ende 2013 verkauft. Ende 2014 ging der geschäftsführende Gesellschafter Reimut Krüper in den Ruhestand.

„Wir sind breit aufgestellt“, sagt Torsten Köhring. Industrie- und Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungs- und Märktebau gehören dazu. „Eigenheime sind ein Nischenfüller“, so Köhring. Häufig agiert HTW als Generalunternehmer.

2017: Das Vertriebs- und Technologiezentrum von EWM in Wittstock, Deutschlands größtem Anbieter von Lichtbogenschweißtechnik. Quelle: HTW

Bauprojekte in Prignitz-Ruppin und darüber hinaus

Wer durch die Region fährt, kommt unweigerlich an HTW-Objekten vorbei. Die Wittstocker Stadthalle von 2001 gehört dazu. 2019/2020 stemmte das Unternehmen den Ersatzneubau des Landkreises an der Neustädter Straße in Neuruppin. Bei Meyenburger Möbel in Meyenburg baut HTW immer wieder neue Hallen, Rewe-Märkte in Brandenburg und Mecklenburg gehören ebenfalls dazu. Seit 2019 ist HTW beim Umbau des Olympischen Dorfes von 1936 in Elstal (Havelland) tätig.

2016: Schlüsselfertiger Bau des Rewe-Marktes in Wittstock. Quelle: HTW

Eigene Planungsabteilung seit Ende 2020

17 Ingenieure aus dem technischen und kaufmännischen Bereich reihen sich im Bauunternehmen ein. Ganz jung ist noch die eigene Planungsabteilung. Drei Mitarbeiter sind dort seit Ende 2020 tätig. „Zuvor hatten wir die Planung extern vergeben“, sagt der 56-jährige Torsten Köhring. Daraus erhofft sich HTW Synergieeffekte für die Bauausführung.

2020: Das neue Designcenter von Swiss Krono mit Produktionshalle. Quelle: HTW

Schulterschluss mit Swiss Krono in Heiligengrabe

Seit Swiss Krono im Jahr 2000 in Heiligengrabe mit dem Bau seines OSB-Werkes startete, reiht sich dort HTW ein. „Das hat uns damals geholfen, die konjunkturschwachen Jahre in der Baubranche zu überstehen“, sagt Uwe Schedel. Seitdem ist Swiss Krono der größte Auftraggeber für HTW. Deren Anteil am Jahresumsatz von HTW liegt den Angaben des Unternehmens zufolge bei 25 bis 30 Prozent.

„Wir haben dort 2005 sogar eine Halle mit Fachwerkbinder gebaut, die hat 60 Meter Spannweite“, so Schedel. Bei diesem bis heute einmaligen Bau mit 24.500 Quadratmetern Grundfläche sind die technischen Grenzen ausgereizt. „Normalerweise baut man so etwas in massiv mit Stahl- und Spannbeton“, sagt Torsten Köhring.

2021: Neubau Lagerhalle bei Swiss Krono in Heiligengrabe. Quelle: HTW

Alle drei Geschäftsführer mit eigenen Schwerpunkten

„Der Bau von Produktions- und Lagerhallen macht am meisten Spaß“, sagt Uwe Schedel. Das Herz von Torsten Köhring hängt am Bau von Märkten: „Wir machen das als Generalunternehmer.“ André Basedow wiederum findet Wohnungs- und Hallenbau „spannend“.

Von Christamaria Ruch