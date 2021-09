Wittstock

Dieser Auftritt, dieser Glanz und diese edel gekleidete Dame. Wer am Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhof in Wittstock auf den Zug wartete, erlebte den Besuch einer schillernden Person. Und eine Premiere. Denn bei der ersten „Literatour“ durch die Altstadt schlüpfte Stadtführerin Ute Mentzel in die Rolle der aus Wittstock stammenden Lucie Lenz.

Doch der Reihe nach: Einmal mehr ließ Georgia Arndt als Amtsleiterin für Kultur und Tourismus in Wittstock ihren Ideen freien Lauf. Vor Monaten hielt sie auf einmal eine Abhandlung über den ältesten Schulstandort in Wittstock in den Händen.

Hochstaplerin Lucie Lenz taucht bei Stadtführung in Wittstock auf

Von 1550 bis 2005 befand sich am Kirchplatz eine Bildungseinrichtung. Der inzwischen verstorbene Lehrer Wolfgang Wilcke hatte in dieser Chronik die Geschichte der Schule dargestellt. „Es gibt so viel unbekannte Regionalliteratur, die bisher kaum Beachtung findet“, sagte Arndt. Schnell entspann sie daraus eine Idee und holte sich Georgia Arndt Stadtführerin Ute Mentzel ins Boot. Dieser Rundgang lief nun als private Initiative.

Georgia Arndt (l.) und Ute Mentzel entwickelten die erste "Literatour" durch Wittstock. Regionale Literatur und die Hochstaplerin Lucie Lenz hatten ihren Auftritt. Quelle: Christamaria Ruch

Regionale Literatur und historische Persönlichkeit gehen in Wittstock auf Tuchfühlung

„Wir rücken diese Quellen auf unterhaltsame Weise ins öffentliche Licht“, so Georgia Arndt. Für Ute Mentzel stand dann bald fest, dass sie sich bei diesem literarischen Stadtrundgang verkleiden wird. Und rollte Lucie Lenz, einer glamourösen Hochstaplerin aus dem 19. Jahrhundert, den roten Teppich aus.

„Wir haben das zusammen entwickelt und über Monate am Konzept gearbeitet“, sagte Ute Mentzel. Auch sie ist wie Lucie Lenz gebürtige Wittstockerin – doch das ist die einzige Parallele. Mentzel ist seit 2012 als geschulte Stadtführerin unterwegs und bringt Besuchern und Einheimischen beim Streifzug durch Wittstock die Stadtgeschichte näher.

Die Besucher der ersten "Lietratour" durch Wittstock erlebten eine kurzweilige Zeitreise. Quelle: Christamaria Ruch

Hochstaplerin Lucie Lenz kehrt nach 200 Jahren nach Wittstock zurück

„Fast 200 Jahre habe ich Wittstock nicht gesehen“, sagte Ute Mentzel als Lucie Lenz bei ihrer Ankunft am Bahnhof. Vor allem der Hut mit der verspielt-auffälligen Krempe in Rosa und Schwarz, die weißen Handschuhe und der lässig umgeworfene Pelz katapultierten Ute Mentzel in das 19. Jahrhundert.

Die einzige überlieferte Zeichnung von Lucie Lenz zeigt sie bei einer politischen Rede. Quelle: privat

Lucie Lenz wurde am 21. Oktober 1824 als Luitgarde Elisabeth Lenz in Wittstock geboren und verließ 20 Jahre später ihre Heimat auf nimmer Wiedersehen. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen. Wittstock wurde ihr zu eng und Berlin hatte magnetische Wirkung.

„Viel Geheimnisvolles, Spannendes und Verschwiegenes umweht diese Frau“, so Ute Mentzel. Unter fünf Namen und unterschiedlichen Titeln hinterließ Lucie Lenz in Berlin und europaweit ihre Spuren als Hochstaplerin.

Stadtführerin Ute Mentzel schlüpfte beim Rundgang durch Wittstock in die Rolle der Hochstaplerin Lucie Lenz. Quelle: Christamaria Ruch

Lucie Lenz eroberte von Wittstock aus Berlin und Europa

Und eroberte ohne besondere Ausbildung die Welt. „Sie war eine intelligente Frau, hatte sich aus dem Nichts etwas angeeignet und hinterließ mit ihren Reden Eindruck“, so Ute Mentzel. Lenz ging bei der Revolution 1848 für die Frauenrechte auf die Barrikaden und wurde als Berliner Demokratin gefeiert. Auch wenn sie immer wieder neue Verwirrspiele unter anderem Namen führte, zählte sie zu den sozial engagierten Frauen ihrer Zeit.

Selbst Karl Marx (1818 bis 1883), der Anführer der Arbeiterbewegung und Kritiker des Kapitalismus, wurde wegen ihres Redetalents auf Lucie Lenz aufmerksam, so Ute Mentzel. „Karl Marx hielt sie für eine besondere Frau“, so Mentzel. Die Spur von Lucie Lenz verliert sich 1863; damals war sie 39 Jahre alt.

Als Hochstaplerin macht Lucie Lenz um die Polizei in Wittstock lieber einen Bogen. Quelle: Christamaria Ruch

Wittstocker Stadtführerin und Bibliotheksleiterin spielen sich die Bälle zu

Locker und scheinbar lässig schüttelte sich die Stadtführerin die Hochstaplerin bei ihrem filmreifen Auftritt aus dem Ärmel. Dabei pendelte sie zwischen den Zeiten, plauderte aus der Biografie der Lucie Lenz und stellte immer wieder auch Stadtgeschichte aus dem Hier und Jetzt vor. „Da ist sehr viel Improvisation dabei“, sagte sie nach 90 Minuten Stadtrundgang.

Immer wieder spielten sich Ute Mentzel und Georgia Arndt die Bälle zu. Arndt las auch aus den Werken des Wittstocker Ortschronisten Hubert Boger vor, zitierte aus dem MAZ-Archiv und holte beim Ausklang im Café „Tortenschwester“ das Prignitzer Kochbuch hervor.

Somit gingen Stadtgeschichte und Regionalliteratur immer wieder auf Tuchfühlung. Spenden aus dieser „Literatour“ fließen in das Gröpertor. „Das Objekt soll aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden“, so Ute Mentzel.

„Das hat mir gut gefallen, Wittstock habe ich neu und einmal anders erlebt“, sagte Mirko Bickel nach dem Rundgang. „Ute macht das wirklich sehr gut“, so Wolfgang Dost. Schon jetzt steht fest: Diese Literatouren werden mit anderen Strecken, weiteren historischen Personen und gastronomischen Einrichtungen fortgesetzt.

Von Christamaria Ruch