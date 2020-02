Hochzeitsmesse startet in Wittstock neu durch

Wittstock

Der Hochzeitstermin ist in trockenen Tüchern, das Brautkleid hängt im Schrank. Nun suchen Josefin Krabbe und Rudolph Bärthel aus der Gemeinde Fehrbellin noch Ringe und eine Hochzeitstorte für ihren Tag im Oktober.

Zur Galerie Nach zweijähriger Abstinenz fand am Sonntag wieder eine Ausstellung für den schönsten Tag im Leben statt. Veranstalter und Besucher sind zufrieden.

Das angehende Hochzeitspaar gehörte bei der 14. Hochzeitsmesse am Sonntag in Wittstock zu den vielen Besuchern. Gemeinsam mit ihren Kindern Oskar und Emil begaben sie sich in den Trubel und konnten 15 Stände besuchen.

Nicht mehr in der Stadthalle

In diesem Jahr öffnete Jörg Lutter vom gleichnamigen Veranstaltungsservice in der Rheinsberger Straße erstmals seine Türen für die Hochzeitsmesse. 2017 ging die letzte Veranstaltung dieser Art in Wittstock über die Bühne – damals noch in der Stadthalle.

Nach einer zweijährigen Durststrecke wagten die Veranstalter um Uhrmachermeister und Juwelier Detlef Beuß aus Wittstock den Neustart. „Wir sind zufrieden, wie es läuft, es ist eine kuschelige Atmosphäre hier“, sagte Beuß.

Brautmode schlicht und verspielt

Mit dem neuen Wittstocker Brautmodengeschäft „Herzenswünsche“ von Ivonne Riechert hat Beuß ein Zugpferd. Denn jede Hochzeitsmesse steht und fällt mit einer passenden Modenschau. Dabei arbeitete Riechert mit „Stil“ Männermode aus Pritzwalk zusammen, weil ja auch der Bräutigam punkten soll. In zwei Durchgängen zeigten die Models Braut- und Festmode – von schlicht bis verspielt.

Die 30-jährige Josefin Krabbe und der 32 Jahre alte Rudolph Bärthel steuerten zunächst den Stand der Bäckerei Hausbalk aus Fretzdorf an. Dort standen Törtchen und Hochzeitstorten zum Anschneiden. Die zwei oder drei Etagen hohen Torten bargen einen Traum von Himbeere und Pfirsich beziehungsweise Vanille- und Heidelbeercreme.

Trend zu nackten Torten

„Seit zwei Jahren setzt sich der Trend zu naked cakes (nackte Torten) durch“, sagte Bäckermeister Thomas Hausbalk. Dabei präsentieren sich die Köstlichkeiten mit einem eher schlichten Design. Ganz nach dem Motto: weniger ist mehr. „So etwas schwebt uns auch vor“, sagte Josefin Krabbe. Mit Blick auf die Modenschau zeigte sie sich entspannt: „Ich habe mein Brautkleid im Oktober vergangenen Jahres hier in Wittstock gekauft.“

Biedermeier-Sträuße im Trend

Blumen-Cathrin hat ihr Geschäft Tür an Tür mit Ivonne Riechert und nutzte die Hochzeitsmesse wie andere Anbieter als Sprungbrett. „Der Trend bei den Brautsträußen geht in Richtung Biedermeier“, sagte sie. Eva Bauer aus Rostock begleitete die Hochzeitsmesse mit Livegesang. Einen ihrer aktuellen Favoriten trug sie vor: „Mein Herz schlägt für dich“ von der Sängerin Klima. „Ich finde deutsche Texte gut, denn bei den Feiern sollen alle Angehörigen verstehen, worum es geht.“

Michael S. Seyfert aus Neubrandenburg untermalte den Tag mit Pianoklängen. „Ich improvisiere auch, wenn die Braut einzieht und fange dabei die Gefühle in einer Melodie ein“, sagte Seyfert.

Spontane Hochzeit kaum möglich

Zwei Standesämter waren ebenfalls vertreten. Standesbeamtin Katrin Havemann aus Wittstock und ihre Amtskollegin Christiane Hamelow aus Heiligengrabe hielten stets die Terminkalender bereit. „Das internationale Recht gehört inzwischen zu den Herausforderungen, zehn bis 15 Prozent der jährlichen Trauungen sind international“, sagte Havemann. Spontane Trauungen sind in diesem Fall eher unwahrscheinlich. „Bis zu ein Jahr im Voraus muss das angemeldet werden, um alle Formalitäten zu klären.“

Von Christamaria Ruch