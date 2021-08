Wernikow

“Sonnenblumen sind ein Sympathieträger.“ Das steht für Thekla und Hans-Heinrich Grünhagen vom Hof Grünhagen in Wernikow fest. Schon zum vierten Mal wachsen nun diese Sommerblumen für den guten Zweck. Sie sollen wieder Kinderherzen in Heiligengrabe und Wittstock höher schlagen lassen.

Seit zwei Wochen stehen auf drei Feldern bei Freyenstein, Heiligengrabe und Zaatzke die Sonnenblumen in voller Blüte. Auf insgesamt 1,5 Hektar wachsen die Ölfrüchte und laden zum Pflücken ein.

Hof Grünhagen aus Wernikow hat ein Herz für Kinder

„Wir haben 2018 mit dieser Aktion angefangen und machen immer weiter“, sagt Hans-Heinrich Grünhagen. Seitdem profitieren jedes Jahr die jüngsten Einwohner aus der Region von den Einnahmen aus der Aktion zum Selbstpflücken.

„Das ist eine schöne Sache für die Kitas“, sagt Thekla Grünhagen. Für jede geerntete Sonnenblume werden die Menschen und Besucher der Region um einen Euro Spende gebeten. Dieser Obolus kann auf jedem der drei Felder in eine dort installierte Spendenbox gesteckt werden.

Die Boxen sind nicht zu übersehen - ein großes Schild ragt dort in die Höhe. Jeder kann lesen, dass die Spenden für die jeweils nächstgelegene Kita in Freyenstein, Heiligengrabe und Zaatzke gesammelt werden.

Hof Grünhagen half auch im Hochwassergebiet in Ahrweiler

Der Hof Grünhagen hält trotz der verheerenden Schäden in den deutschen Hochwassergebieten an der Spendenaktion für die hiesigen Kitas fest. Und das aus gutem Grund: Ein Mitarbeiter des Hofes und ein Bekannter hatten Ende Juli fünf Tage im Landkreis Ahrweiler beim Aufräumen geholfen. Der Kontakt kam über die Landwirte-Bewegung „Land schafft Verbindung“ zustande.

„Die beiden Männer haben mit einem Teleskoplader unseres Hofes eine Kita im Hochwassergebiet entschlammt und ein Privathaus entrümpelt“, sagt Hans-Heinrich Grünhagen. Und: „Diese Hilfe war für uns selbstverständlich.“ Jetzt wendet sich der Hof Grünhagen wieder der Hilfe vor der eigenen Haustür zu.

Spendenboxen an den Sonnenblumenfeldern werden täglich geleert

„Die drei Kitas übernehmen in Eigenregie die tägliche Leerung der Spendenbox auf den Sonnenblumenfeldern. Damit wollen wir auch verhindern, dass die Einnahmen entwendet werden“, sagt Thekla Grünhagen. Sie spricht aus Erfahrung. Schon mehrmals wurden in den vergangenen Jahren die Tageseinnahmen gestohlen.

Am Ortsausgang Heiligengrabe in Richtung Pritzwalk, zwischen Zaatzke und Wernikow und am Ortseingang Freyenstein aus Richtung Wittstock kommend gedeihen die knallgelben Ölfrüchte. „Wir lassen diese Flächen völlig unbehandelt, deshalb wachsen die Sonnenblumen auch unterschiedlich“, sagt Hans-Heinrich Grünhagen.

Sonnenblumen wachsen in Zaatzke, Heiligengrabe und Freyenstein

Gemeinsam mit seiner Frau Thekla präsentiert er der MAZ das Sonnenblumenfeld bei Zaatzke. „Das ist ein toller Platz, wir haben extra noch eine Schneise geschlagen, damit die Leute besser zu den Blumen gelangen können“, sagt Thekla Grünhagen. Außerdem kann der Weg neben dem Feld befahren werden, um auch an die Sonnenblumen im hinteren Bereich zu gelangen.

Landwirte zeigen mit Sonnenblumenaktion regionale Präsenz

Neben der Spendenaktion für die Kitas sieht Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen in diesem Engagement auch eine Gelegenheit, „regionale Präsenz zu zeigen.“ Denn „die Menschen sehen, dass auf den Feldern etwas geschieht und so können wir die Landwirtschaft in ein positives Gespräch bringen“, sagt er.

Sonnenblumen erfüllen unterschiedliche Zwecke

Sonnenblumen punkten bei Thekla Grünhagen nicht nur als Sympathieträger: „Sie sind auch ein Zeichen des Sommers.“ Außerdem können die zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Ernten der Sonnenblumen angekurbelt werden, ist sie sich sicher.

„Gerade in den Zeiten der Coronabeschränkungen kam das Zwischenmenschliche viel zu kurz, aber mit dieser Aktion wird der Kontakt wieder belebt, denn die Sonnenblumen sind auch schöne Geschenke“, sagt Thekla Grünhagen.

