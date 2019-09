Wittstock

Es ist zwar schon über 74 Jahre her, trotzdem lassen Leon Schwarzbaum die Ereignisse des Holocaust bis heute nicht los. Als Jude wurde er 1939 in Polen nach dem Einmarsch deutscher Truppen in ein Ghetto zwangsumgesiedelt. Später kam er in die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen....