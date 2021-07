Wittstock

Große Verwirrung am Montagvormittag am Walter-Schulz-Platz in Wittstock. Beinahe ständig fahren Kraftfahrer mit ihren Autos aus Richtung Innenstadt an den Kreisverkehr heran, um dann festzustellen, dass es hier nicht weitergeht. Die Durchfahrt ist gesperrt. Also wird auf der Straße umgedreht, immer und immer wieder. Darunter sind auch Urlauber mit Wohnwagen oder Wohnmobilen. Das macht das Wenden kompliziert.

Der Kreisverkehr ist seit Montagfrüh eine Baustelle. Die Fahrbahn wird saniert. Auftraggeber ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Obwohl die Stadt Wittstock hier nicht die Verantwortung trägt, ist der stellvertretende Bauamtsleiter Maik Weber am Vormittag vor Ort. Schnell wird ihm klar: Das geht so nicht.

Absperrung wird kurzerhand vorverlegt

Gegen 10 Uhr entscheidet er sich, die Absperrung kurzfristig weiter nach vorn in Richtung

Viele Autofahrer wendeten am Montag vor Ort. Quelle: Björn Wagener

Innenstadt zu ziehen. Wenig später müssen ankommende Autos schon in Höhe des alten Kornspeichers halten. So können sie zum Wenden entweder die Zufahrt zum ehemaligen Parkplatz an der alten Tuchfabrik oder den Parkplatz Bleichwall nutzen. Das nimmt die Spannung etwas aus der Situation heraus. Dennoch wird ständig gewendet.

Die Polizei ist unermüdlich dabei, Kraftfahrern zu erklären, wie sie nun fahren müssen, wenn sie aus Richtung Innenstadt in die Röbeler- oder Rheinsberger Straße gelangen wollen, um dann weiter in Richtung Sewekow oder Schweinrich fahren zu können: „Einmal bitte auf dem Parkplatz wenden, zurück und außen herum“, ruft Dana Hefenbrock, die Leiterin des Wittstocker Polizeireviers, einem Kraftfahrer zu.

Das müsste gesperrt werden

„Das ist wirklich ziemlich viel, was hier reinfährt. Es ist nun einmal ein Hauptknotenpunkt“, sagt

Die Polizei musste am Montag vielen Kraftfahrern die Situation erklären. Verwirrung. Quelle: Björn Wagener

sie und bemängelt zudem, dass Radfahrer aus Richtung Innenstadt an der Sperrung am Kreisel vorbeifahren können. „Das müsste gesperrt werden, sonst fahren sie direkt in die Baustelle. Es ist alles noch nicht so optimal.“

Der Landesbetrieb Straßenwesen teilt am Montagnachmittag auf Nachfrage mit, dass der Radweg in Richtung Baustelle mit „Radweg-Ende“ ausgeschildert wurde. „Die Baustelle kann von Fußgängern und Radfahrern, die ihr Fahrrad schieben, über den Gehweg passiert werden“, teilt Sprecherin Dorothee Lorenz mit. Auch sei ein Sackgassen-Schild versetzt worden.

Kein Hinweis am Vorwegweiser

Die Autos kommen jedoch deshalb vermehrt auf der Königstraße am Dosseteich an, weil erst dort zwei Schilder stehen, die auf die Sackgasse hinweisen. Am Vorwegweiser in der St.-Marien-Straße findet sich am Montagvormittag kein Hinweis darauf, dass die Durchfahrt am Kreisel aus Richtung Königstraße gesperrt ist.

Über die Walkstraße ist der Kreisel ebenfalls nicht passierbar. Einzig, wer von der Rheinsberger- in die Röbeler Straße – oder umgekehrt – fahren möchte, wird mit einer Ampel an die Kreisel-Baustelle vorbeigeführt.

Der zweite Teil der Straßensanierung bezieht sich später auf die Rheinsberger Straße – vom Kreisel bis in Höhe Rackstädter Weg. Voraussichtlich ab dem 13. Juli führt die Umleitung dann vom Kreisel über die Röbeler Straße, die Haßlower Chaussee und den Rackstädter Weg.

Von Björn Wagener