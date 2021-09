Alt Daber

Aalglatt ist gar nicht das Ding von Benjamin Schulte. Bei Falten läuft der Holzbildhauer aus Netzeband zur Höchstform auf. Interessenten seiner Kunst können sich seit Freitag in der Daberburg in Alt Daber daran sattsehen.

Die Künstler der Region geben sich zum vierten Mal an diesem noch jungen Ausstellungsort ein Stelldichein. Mit Benjamin Schulte ist erstmals ein Holzbildhauer vertreten. Sein Markenzeichen: Knautschige Holzschnitte, die an zerknülltes Papier erinnern. Für seine Werke verwendet er weiches Lindenholz, das unter seinem Werkzeug in die Knie geht.

Holzbildhauer Benjamin Schulte stellt in Alt Daber aus

„Zwei bis drei Jahre lagert das Holz, dann kann ich es bearbeiten“, sagt der 30-Jährige. Der Faltenwurf auf dem Papier bietet ihm viele Steilvorlagen für neue Objekte. Wenn er das Papier geknüllt hat, überträgt er die Formen auf die zehn Zentimeter dicken Rohlinge. Wie eine Kraterlandschaft offenbaren sich die Kunstwerke: Höhen und Tiefen wechseln sich ab und erzeugen ausgefallene optische Eindrücke.

Kunst mit Knautscheffekt von Holzbildhauer Benjamin Schulte. Quelle: Christamaria Ruch

Benjamin Schulte schafft Objekte mit Knautscheffekt

Die Besucher in Alt Daber können im Zeitraffer sehen, wie Benjamin Schultes Werke entstehen. Titel wie „Entstehung“ sind Volltreffer, führen sie doch in vier Etappen vor, wie sich aus dem Holz etwa Gesichter oder andere Strukturen herausschälen. Auch Hobbymalerin Ruth Mende aus Goldbeck besuchte die Vernissage und nahm die Werke in Augenschein.

In Wittstock ist Benjamin Schulte spätestens seit seinem Auftritt bei der ersten Open-Air-Gallery im August 2020 bekannt. Damals beeindruckte er die Besucher und gewann am Ende für seine Arbeiten den Publikumspreis. „Die Open-Air-Gallery beeindruckt mit einem schönen Ambiente“, sagt er.

„Klaviatur“ von Benjamin Schulte. Quelle: Christamaria Ruch

Daberturm in Alt Daber ist Plattform für die Kunst

„Der Daberturm ist wieder Mittelpunkt für Begegnungen und lädt zur Auseinandersetzung mit der Kunst ein“, sagte Georgia Arndt, Wittstocker Amtsleiterin für Kultur und Tourismus. Zugleich gedachte sie der im August verstorbenen Wittstocker Malerin Rita Thiele mit einer Schweigeminute. Die Künstlerin bleibt den Besuchern auch mit ihrer Ausstellung im Juni an diesem Ort im Gedächtnis.

Benjamin Schulte stellt dort nun zehn Werke aus. „Die Auswahl war einfach, weil ich zur Zeit nichts weiter habe“, so Schulte. Seine Kunst ist gefragt und seit drei Jahren Broterwerb.

Die Ausstellung von Benjamin Schulte in der Daberburg in Alt Daber ist bis zum 17. Oktober mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Christamaria Ruch