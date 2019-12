Der Rohbau dieses Hauses passt auf einen Lkw

Wittstock

Der Rohbau des zukünftigen Einfamilienhauses passt auf einen Lastwagen. 28 Teile genügen, um daraus innerhalb eines Tages ein Haus zu errichten. Die Bodenplatte, Wände, Decken und Dach bestehen aus großformatigen Brettsperrholzplatten mit kreuzweise verleimten Fichtenholzlamellen.

In der Eisenbahnstraße in Wittstock entsteht seit Freitag ein so genanntes Mikrobauhaus. Es umfasst eine Gesamtfläche von 70 Quadratmeter auf eineinhalb Geschossen und erhält ein Satteldach. Die einzelnen Platten sind zwischen sechs und 40 Zentimeter dick.

Bauingenieur Gerd Köhler. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Bauhaus, damals war das sehr innovativ, was dort entstand und auch hier entwickelt sich etwas Innovatives“, sagt Gerd Köhler. Der Ingenieur für Bauwesen aus dem mecklenburgischen Siggelkow plante und tüftelte drei Jahre gemeinsam mit einem Bauunternehmen aus Wittstock an dem Prototyp für ein Haus in Holzmassivbauweise. Dieses Konzepthaus befindet sich in Siggelkow. „Ingenieurwissen und Handwerk fließen dabei zusammen“, so Köhler.

Jetzt verwirklicht sich eine Frau aus Wittstock ihren Traum vom Eigenheim aus Holz. An einem Tag wird der Rohbau errichtet. Dann folgt der technische Ausbau. „Mein Anspruch ist, dass die Bauherren einen hohen Eigenanteil bei den Ausbaugewerken tragen“, sagt Gerd Köhler. Er liefert ihnen deshalb die Pläne für die einzelnen Leitungen im Haus. Der 68-Jährige geht davon aus, dass das Haus in vier Monaten bezugsfertig ist.

Huckepack: Alle 28 Teile des Holzrohbaus für das Wohnhaus reisen mit einer Lkw-Ladung an. Quelle: Christamaria Ruch

Das Gebäude besteht aus einem individuell zugeschnittenen Baukastenprinzip und kann im Aufbau und in der Raumnutzung den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. „Veränderungen sind durch schwebende Innenwände möglich. Die Bauweise lässt Individualität zu“, sagt Gerd Köhler. Es können jederzeit bedarfsgerechte An- oder Rückbauten vorgenommen werden.

Alle Werkstoffe können sortenrein wieder abgebaut werden. Das bedeutet, dass das Haus recycelbar ist. Es kann vor Ort zurückgebaut, transportiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. „Das Haus ist enkelkindtauglich und kann über drei Generationen, also 75 bis 90 Jahre, genutzt werden“, sagt er.

Zimmerer Matthias Kowalski befestigt ein Zugband an einer Holzplatte. Daran wird später ein Seitenteil des Hauses montiert. Quelle: Christamaria Ruch

Neben dem Holz kommen auch Bauwerkstoffe aus stahlverzinktem Material oder Edelstahl zum Einsatz. Zimmerer Matthias Kowalski schraubt gerade Zugbänder an eine Platte. „Daran werden die Seitenteile montiert“, sagt er. Ingenieur Dietrich Berndt greift ebenfalls zum Werkzeug und befestigt Kleinteile an den Platten.

Die Bodenplatte für das Haus besteht aus Schichten von Schaumglasschotter und Blähton. Die wasserführende Schicht befindet sich 55 Zentimeter unter dem Fußbodenniveau. „Hier kommen nur Werkstoffe zum Einsatz, die mindestens das Umweltzeichen ,Blauer Engel’ tragen“, sagt Gerd Köhler.

Von Christamaria Ruch