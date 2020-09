Wittstock

Ein sattes Summen liegt in der Luft. Hornissen fliegen aus einer Baumspalte am Sudrowshofer Damm in Wittstock ständig ein und aus. Sie umschwirren die noch immer vollen Mülltonnen, die eigentlich am Freitag hätten geleert werden sollen. Anwohnerin Karin Wesner vermutet, dass die Entsorgungsmitarbeiter der Awu eben wegen der Hornissen die Tonnen nicht anrührten. Ob das tatsächlich der Grund fürs Stehenlassen der Tonnen war, ließ sich am Freitag nicht sicher klären. „Ich habe davon noch nichts gehört, aber möglich ist so etwas schon“, sagt ein Awu-Mitarbeiter auf Nachfrage.

Hund wurde attackiert

Die großen Insekten hätten auf jeden Fall schon für einiges Aufsehen gesorgt, wie Karin Wesner sagt: „Die verfolgen einen richtig.“ Auch sei der Hund der Nachbarn schon attackiert worden. Die Tonnen stehen an einer Straßenecke, die passiert werden muss, um über die Einfahrt zum Hauseingang zu gelangen. Wer sich das nicht antun möchte, dem bleibt nur, über den Holzzaun zu klettern. Auch das sei schon passiert, wie die Anwohnerin sagt. „Man kann die Fenster zurzeit ja auch gar nicht aufmachen.“ Tatsächlich sind die Hornissen angriffslustig – fliegen gegen Autoscheiben.

Schädlingsbekämpfer wurde beauftragt

Als die MAZ den städtischen Bauhofleiter Benjamin Deutschmann am Nachmittag erreicht, macht

Am Nest herrscht reger Betrieb. Quelle: Björn Wagener

er sich kurz darauf auf den Weg zum Schauplatz – und kommt zu dem Schluss: „Hier ist tatsächlich Gefahr in Verzug.“ Wenig später informiert er darüber, dass er einen Schädlingsbekämpfer beauftragt habe, der noch am Freitag tätig werden sollte. Wie dieser den geschützten Insekten zu Leibe rücken werde, konnte er aber nicht sagen.

Der Fachmann, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt, dass in solchen Fällen die untere Naturschutzbehörde des Kreises informiert werden müsse. Diese entscheide dann, ob eine Sondergenehmigung zum Töten der geschützten Tiere erteilt werden oder ob das Nest umgesiedelt werden kann.

Sie mögen warme Tage

Grundsätzlich gelte: Die ein- und ausfliegenden Hornissen seien Drohnen, die die Königin beschützen, das Nest verteidigen und für den Nestbau sorgen. Dass sie jetzt so aktiv sind, habe mit dem warmen Wetter zu tun, das sie mögen. „Bei unter zehn Grad fliegen sie nicht.“ Zur Nahrungssuche sind die im Umkreis von fünf bis sieben Kilometern unterwegs. Wer näher als etwa vier Meter an das Nest herankommt, kann angegriffen werden. Dabei lassen sich die Tiere von ihrem Geruchssinn leiten. Ab Oktober etwa sei das Ganze aber vorbei.

Das Nest existiert schon länger

Das Nest in dem Baum am Sudrowshofer Damm existiere schon seit Wochen. Bisher sei der Einflugbereich aber mehr verschlossen gewesen. Weshalb das jetzt anders ist und ob das der Grund ist, weshalb die Hornissen aggressiver sind, kann Karin Wesner nicht sagen.

Erstaunlich: Der Stich einer Hornisse habe keine schlimmeren Folgen als der einer Wespe, so der Schädlingsbekämpfer. Obwohl die Hornisse einen größeren Stachel besitzt, sei das Gift für den Menschen nicht gefährlicher. Hinzu komme, dass Hornissen – anders als Wespen – nicht in Tierställen oder ähnlichen Orten unterwegs seien, wodurch das Risiko sinkt, dass mit einem Stich Bakterien übertragen werden.

Von Björn Wagener