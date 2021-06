Wittstock/Heiligengrabe

Die Öffnungsschritte im Land Brandenburg gehen weiter. Ab Freitag, 11. Juni, sind Hotels und Pensionen wieder ohne Auslastungsbeschränkungen geöffnet.

Bei der Anreise und jeweils nach Ablauf von 72 Stunden müssen Gäste einen negativen Coronatest nachweisen. Dieser entfällt, wenn Gäste einen zweifachen Corona-Impfschutz vorlegen oder nach einer Corona-Infektion genesen sind. So sehen Hotel- und Pensionsbetreiber in Wittstock und Heiligengrabe der Öffnung entgegen.

Gemischte Gefühle im Hotel „Zum Erbhof“ in Heiligengrabe

Gero Becker ist Inhaber des Hotels „Zum Erbhof“ in Heiligengrabe und blickt mit gemischten Gefühlen nach vorn. „Ich glaube, die Kunden müssen erst wieder Vertrauen gewinnen“, sagt er. Die Schließzeit brachte „herbe Verluste“, sagt er.

Zwölf Zimmer mit 24 Betten gehören zum Hotel. Becker verzeichnete in den vergangenen Monaten 30 bis 40 Prozent Verluste bei den Buchungen bei Geschäftsreisen. Dieser Zielgruppe stand der Zugang zu Übernachtungen in Hotels oder Pensionen auch während der coronabedingten Schließzeit offen.

Gero Becker hofft für sein Hotel "Zum Erbhof" in Heiligengrabe wieder auf bessere Zeiten. Quelle: Christian Bark

An den Wochenenden brachen die Buchungen komplett weg – diese werden in normalen Zeiten durch private Gäste frequentiert. „Die Schließzeit hat einige Wunden offen gelegt“, so Gero Becker. Er beobachtet auch, dass nun Gäste verhalten sind und „sich kaum trauen zu feiern.“

Schließzeit ist mit einem langen Trainingsausfall zu vergleichen

Vor allem im Mai wurde dem Hotelinhaber das erste Mal die angespannte Lage richtig bewusst. Radfahrer, die Spargelsaison oder Besucher, die das Gelände der Landesgartenschau in Wittstock besuchen wollen, all diese Gäste standen auch im Hotel „Zum Erbhof“ vor verschlossener Tür.

Mit Sorge stellt Gero Becker fest: „Ich bin demotiviert, weil ich so lange nicht arbeiten durfte. Nun muss ich mich erst wieder an die Routine heranarbeiten.“ Die erzwungene Ruhezeit ist mit einem langen Trainingsausfall zu vergleichen. „Früher habe ich nicht nachgedacht, wenn das Restaurant voll war, jetzt benötige ich Kondition, um alles gut zu schaffen“, sagt Gero Becker.

Gute Laune im Hotel „Röbler Thor“ in Wittstock

Im Hotel „Röbler Thor“ in Wittstock bietet sich ein anderes Bild. Dort herrschte in den vergangenen Monaten Hochbetrieb. „Vor allem Geschäftsreisende gehören seit Jahren zu unseren Gästen“, sagt Hotelbetreiberin Bianka Salzwedel.

Bianka Salzwedel und Jan Hertwig vom Hotel „Röbler Thor“ in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Damit kam das Team gut durch die Corona-Krise: Die Auslastung des Hotels liegt seit Januar bei 85 Prozent. „Wir können uns nicht beschweren“, sagt Salzwedel. Seit Ende Mai verzeichnet das Hotel auch steigende Nachfragen von Urlaubern. Schon für das kommende Wochenende ist das Hotel mit 14 Zimmern und 21 Betten gut gebucht.

Geschäftsreisende waren für die Pension „Kattenstieg“ in Königsberg die Rettung

In der Pension und Gasthaus Kattenstieg in Königsberg wartet Inhaberin Anke Schorlepp auf die ersten Urlauber. Übernachtungen durch Geschäftsreisende „haben uns während der vergangenen sieben Monate über Wasser gehalten und waren unsere Rettung“, räumt Anke Schorlepp ein.

Gut 80 Prozent Auslastung in der Pension verzeichnete sie während der Corona-Beschränkungen. Schon jetzt sind die Wochenenden im Juni mit Urlaubern ausgebucht. „Unternehmen buchen auch ganz kurzfristig, das wird vermutlich in der kommenden Zeit eine Konkurrenz zwischen Geschäftsreisenden und Urlaubern“, sagt Anke Schorlepp.

Von Christamaria Ruch