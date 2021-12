Wittstock

Am Mittwochabend fand in Wittstock eine Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und drohende Impfpflicht statt. Dazu aufgerufen hatte die rechte Kleinpartei „Der III. Weg“. „Die Hetze gegen Ungeimpfte hat sich erhöht und die Spaltung in unserer Gesellschaft wird durch die Maßnahmen immer größer“, begründete Versammlungsleiter Mario Schulz vom III. Weg den Anlass der Veranstaltung.

Zum Schutz der Versammlung und Einhaltung der Hygieneauflagen waren dutzende Polizisten aus ganz Nordwestbrandenburg angerückt. „Im Vorfeld gab es ein Kooperationsgespräch zwischen unserer Versammlungsbehörde und dem Versammlungsleiter“, berichtete Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Neuruppin, die bei der Demonstration mit anwesend war.

Rund 500 Menschen demonstrierten gegen die Corona-Maßnahmen. Die Versammlung war von der Partei „Der III. Weg" organisiert worden.

Auf dem Marktplatz galt Maskenpflicht und ein Abstandgebot. Etwa 500 Menschen hatten sich am Mittwochabend dort versammelt. Anders als bei vorangegangenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, war diesmal ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant gewesen.

Bevor sich der in Bewegung setzen konnte, machten drei Redner ihrem Unmut über die aktuelle Corona-Politik Luft, darunter auch Mario Schulz. „Das Einzige, was uns geblieben ist, ist die Bestimmung über den eigenen Körper und das will uns die Politik nun auch noch nehmen“, sagte er. Andere Redner vermuteten hinter den Corona-Maßnahmen nur einen Vorwand, um gegen Kritiker und Andersdenkende vorgehen zu können. „In Wirklichkeit ist Corona ein Mittel derer, die sich auf dem Recken der hart arbeitenden Bevölkerung die Taschen vollstopfen“, so einer der Redner.

Dutzende Polizisten aus ganz Nordwestbrandenburg sicherten die Veranstaltung ab. Quelle: Christian Bark

Dass der III. Weg hinter der Veranstaltung steckt, war vielen der Demonstranten nicht bewusst gewesen, andere wussten gar nicht, was der III. Weg überhaupt ist. Dennoch nutzten sie die Gelegenheit, um ihrerseits ihre Kritik an der Situation zur Schau zu tragen. „Ich bin wegen der Kinder hier, die im Unterricht Masken tragen müssen, während der Profifußball wieder ganze Stadien füllen darf“, sagte etwa Claudia Wischnewski. Mario Schönfeld war gekommen, um gegen die Ausgrenzung Nichtgeimpfter zu protestieren. „Ich möchte nicht dazu gezwungen werden, mir einen Impfstoff verabreichen zu lassen, der nicht fertig getestet ist“, sagte er.

Fackelverbot war de facto aufgehoben

Bis kurz vor dem Demonstrationszug durch die Innenstadt hatte ein Fackelverbot geherrscht. „Einerseits, um die Sicherheit zu gewährleisten, andererseits, um nicht an Aufmärsche totalitärer Systeme anknüpfen zu können“, begründete Dörte Röhrs. Das Verbot war aufgrund eines Widerspruchs beim Gericht durch die Veranstaltungsinitiatoren aber kurzfristig de facto gekippt worden. „Eine gerichtliche Entscheidung steht aber noch aus“, so die Polizeisprecherin.

Viele Demonstranten sprachen sich auf Transparenten gegen eine Impfpflicht und die aktuellen Corona-Maßnahmen aus. Quelle: Christian Bark

Und zogen die Demonstranten letztlich dennoch mit Fackeln und Transparenten durch die Stadt. Dörte Röhrs zeigte sich mit dem friedlichen Verlauf der Demonstration zufrieden, auch Mario Schulz hatte das begrüßt. Dass es weitere solcher Kundgebungen in Wittstock geben wird, schloss der Versammlungsleiter nicht aus. Termine wollte er aber noch nicht nennen. Am 23. Dezember werden Mario Schulz und der III. Weg eine ähnliche Demonstration in Wittenberge organisieren, wie Dörte Röhrs informierte.

Von Christian Bark