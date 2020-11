Heiligengrabe

Wenn der Waldpädagoge und Förster Olaf Bergmann einlädt, findet der Unterricht nicht in der Schule statt. Gut zwei Kilometer Fußweg sind es bis zum Naturlehrpfad. 19 erwartungsfrohe Schüler der 4. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Marion Eisenberger und der Sozialarbeiterin Nadine Klöhn trafen dort am Donnerstag im Wald bei Heiligengrabe auf drei gestandene Förster mit ihren Hunden.

Die Begrüßung erfolgte natürlich waidmännisch mit Jagdhorn. Und so ein Waldpädagoge kennt tolle Spiele. Die machten Spaß und man musste als Team arbeiten. „Das können meine Schüler gut“, freut sich die Klassenlehrerin. Alle waren konzentriert bei der Sache und der Ball rollte durch die Rinne.

Das Das Förstertrio Jens Steigleder, Olaf Bergmann und Reinhard Helm mit ihren Hunden (v.l.n.r.) erwartete die Kinder. Quelle: Petra Rieger

Es gab Neues am Naturlehrpfad zu erkunden, denn das Labyrinth ist erst vor wenigen Tagen fertig geworden. Ganz nach dem Motto: Lernen soll auch Freude machen. Und weil es sich in kleinen Gruppen besser lernt, wurden die Schüler aufgeteilt. Eine Gruppe wurde von Olaf Bergmann (Revierförster Heiligengrabe), eine zweite von Reinhard Helm (Revierförster Königsberg) und die dritte von Jens Steigleder (Förster und Geschäftsführer FBG Hohe Heide/ Prignitz) angeführt.

Beim Unterricht im Wald gibt es für die Kinder viel zu sehen und zu entdecken. Laub- und Nadelbäume konnten die Schüler bereits gut unterscheiden. Aber: Wenn Nadelbäume ihre Nadeln verlieren, dachten die meisten von ihnen an eine Krankheit. Jetzt wissen sie: Das ist eine Lärche.

Baumpflanzaktion in Heiligengrabe – da war Geschick und echte Muskelkraft gefragt. Quelle: Petra Rieger

Im Alter der Bäume kann man sich ganz schön verschätzen. 200 Jahre sind eine lange Zeit, nicht nur aus der Sicht zehnjähriger Schüler. Besonders interessant ist die Arbeit mit dem Jagdhund. Die Schüler stürmten in den Wald, bis sie nicht mehr zu sehen waren und versteckten einen Dummy. Es erfolgte das Kommando „Such verloren“ und in wenigen Sekunden hatte Bernstein, der achtjährige Labrador von Olaf Bergmann, in rasantem Tempo den Dummy gefunden und zurückgebracht.

Ein Apportierhund muss dem Jäger das erlegte Wild bringen und erst loslassen, wenn das Kommando „Aus“ gegeben wird. Das kann Bernstein gut: Er hat schon mehr als 100 Enten apportiert.

Da kommt man ins Schwitzen: Die Schüler setzen Pfähle ein, die den jungen Robinien Schutz geben sollen. Quelle: Petra Rieger

Viel Bewegung und frische Luft, da wird man hungrig. Zum Glück weiß das ein Waldpädagoge und hat vorgesorgt. Es gab in der Pause Brötchen mit Akazienhonig. Die Akazie hat weiße Blüten und ist eine Bienenweide. „So leckeren Honig haben wir schon lange nicht gegessen“, sagten Lea Süßmann und Sunna-Marie Pomarenke.

So gestärkt konnte die ganze Mannschaft jetzt die schweren Werkzeuge, Kisten und Eichenpfähle schleppen. Dann ging es Schlag auf Schlag: Löcher buddeln, schön tief, Pfähle einsetzen, festtreten, Bäumchen rein, Vorsicht Robinien haben Dornen, Erde drauf, festtreten, Drahtgestell zusammenbiegen, Krampen reinschlagen, fertig! Das Schild mit der Aufschrift: „2020 Baum des Jahres – Robinie“ musste auch noch aufgestellt werden. Alle waren eifrig bei der Sache und es war anstrengend.

Lewin Stark (l.) hat zu Hause zwei Hunde. Hund Fino von Kuhholz hörte auf sein Kommando. Lewin hatte beim Besuch im Wald Geburtstag und wurde zehn Jahre alt. Quelle: Petra Rieger

Es wurden im Wald bei Heiligengrabe sechs Bäume gepflanzt – denn jeder Baum zählt. Bäume sorgen für frische Luft und binden Kohlendioxid. Die Robinie hat viele gute Eigenschaften. Sie hält Trockenheit und Hitze gut aus. Ihr Holz ist widerstandsfähig, hart und fest. Es wird zum Beispiel für Spielgeräte und Gartenmöbel genutzt. Es muss nicht chemisch konserviert werden. All das erklärte der Förster den Kindern. Eine Robinie kann bis zu 30 Meter hoch werden und 200 Jahre alt.

Der Tag endete, wie er begonnen hatte mit dem Schlachtruf: „Wir pflanzen Bäume, wir helfen dem Wald – Tschakka!“

Förster Olaf Lehmann gibt den Schülern viele praktische Tipps. Quelle: Petra Rieger

Von Petra Rieger