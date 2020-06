Honigschleudern im Dossegarten Wittstock

Wittstock

Ein staunendes „Ohhh“ geht durch die Besucher, als der Hahn geöffnet und die Schleuder angekippt wird. Denn schon fließt der goldgelbe Honig heraus. Kinder dürfen nacheinander die Gläser darunter halten und beobachten, wie sich die süße Leckerei ihren Weg bahnt. Das erste Glas Blütenhonig „ Dossegarten“ – mmh. „Da ist zwar ab und an noch ein Bienenbein mit drin, aber das ist nicht schlimm“, beruhigt Markus Volkmann.

20 Besucher beim Imker in Wittstock

Der Hobbyimker aus Wittstock empfing am Samstagvormittag rund

Anzeige

Volkmann zeigt eine Wabe. Quelle: Björn Wagener

Weitere MAZ+ Artikel

20 Besucher, darunter viele Kinder, im Dossegarten in der Röbeler Vorstadt. Dort gab es eine kleine Bienenkunde. Volkmann zeigte, wie der Honig von der Wabe im Bienenstock ins Glas kommt.

Dazu greift er zunächst zu einem Smoker. Das handliche Gerät mit Brennkammer und Blasebalg versprüht Rauch mit Lavendel-Duft. Das beruhigt die Bienen. Als er kurz darauf die Waben nach und nach aus dem Bienenstock entnimmt, trägt er zwar einen Imker-Schleier, um den Kopf zu schützen, aber keine Handschuhe. „Das sind bayrische Carnica-Bienen. Sie gelten als ruhig“, sagt Volkmann. Zwischendurch hält er den Besuchern eine Wabe zum Anschauen hin. Was da leicht glitzert, ist Honig. Insgesamt befinden sich 26 bis 28 solcher rechteckigen Waben in dem Bienen-Häuschen. Vorsichtig fegt oder klopft Volkmann die Insekten ab.

Honig schleudert aus den Waben

Dann geht es auch schon mit der Schleuder weiter. Die Waben

Jonas lässt frisch geschleuderten Honig in ein Glas laufen. Quelle: Björn Wagener

werden dort nacheinander hineingestellt, und das ganze Gerät wird mit einer Kurbel auf Touren gebracht. Der Honig schleudert heraus, rinnt an den Seiten herab und kann später abgelassen werden.

Am Samstag ist es am Ende doch nicht ganz so viel wie erhofft – insgesamt drei Gläser. Natürlich darf gekostet werden, auch wenn der frische Dossegarten-Blütenhonig noch gesiebt werden muss: Die Besucher genießen das Naturprodukt.

Das Imkerwissen vom Opa übernommen

Markus Volkmann, von Beruf selbstständiger Möbelhändler, ist seit

Hobbyimker Markus Volkmann aus Wittstock mit dem ersten Glas Dossegarten-Blütenhonig. Quelle: Björn Wagener

gut drei Jahren Hobbyimker. „Das habe ich alles von meinem Opa gelernt. Es war 60 Jahre lang Imker. Ich mache es so, wie er es mir gezeigt hat“, erzählt er. Der junge Mann besitzt insgesamt zehn Völker. Im vergangenen Jahr erntete er damit insgesamt rund 500 Kilogramm Honig. Gestochen zu werden, befürchtet Volkmann nicht.

Obwohl er sogar unter einer Allergie gegen das Gift von Bienenstichen litt. Aber das bekam er auf seine ganz eigene Art in den Griff.

Mit kurzen Hosen an den Bienenstock

„Bei den ersten Stichen fing es an zu kribbeln. Dann bin ich extra mit kurzen Hosen und T-Shirt an das Bienenvolk herangegangen, damit ich ein paar Stiche mehr abbekomme. Als ich rund 40 Stiche hatte und nichts mehr kribbelte, wusste ich: Die Allergie ist weg. Das nennt sich Hypersensibilisierung. Das funktioniert nur bei Insektengift.“

200 Stiche abbekommen

Beim Einfangen eines schwärmenden Bienenvolks aus einer Tanne

Blick auf eine Futterwabe. Quelle: Björn Wagener

habe er einmal sogar rund 200 Stiche abbekommen, weil der Schleier versehentlich hochrutschte. „Das war schon heftig.“ Aber er überstand das ohne Probleme. „Den ersten Bienenstich im Frühjahr merkt man noch, aber dann eigentlich kaum mehr.“

Das Bienenvolk am Dossegarten ist noch recht klein – und so war auch die Ausbeute überschaubar. Im Juli und August wird das mehr sein. Da ist sich Markus Volkmann sicher.

Mit dieser Vorführung startete der Gemeinschaftsgarten Dossegarten in der Röbeler Vorstadt coronabedingt verspätet in die neue Saison.

Von Björn Wagener